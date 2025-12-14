Prevodioca u Evropskom parlamentu savladale su emocije tokom svjedočenja 11-godišnjeg dječaka iz Ukrajine, čije su potresne riječi o gubitku majke izazvale suze u sali.

Izvor: Youtube/APT/printscreen

Svedočenje Romana Oleksiva, dječaka iz Ukrajine koji je preživio ruski raketni napad na dječiju bolnicu u Vinici, u centralnoj Ukrajini, u julu 2022. godine izazvalo je suze u Evropskom parlamentu.

Romanova majka Halina (29), koja ga je tog dana odvela u bolnicu na ljekarski pregled, bila je među 28 ljudi koji su poginuli u napadu. Dječak je tom prilikom zadobio teške povrede i proveo je više od 100 dana na intenzivnoj njezi.

Dok je Roman pred poslanicima govorio o napadu, prevoditeljka koja je njegove riječi prenosila na engleski nije uspjela da zadrži emocije.

Na rečenicu: "to je bio posljednji put da sam vidio svoju mamu", glas joj je zadrhtao, nakon čega je zaplakala. Drugi prevodilac je potom preuzeo i završio prevod.

Romanov put oporavka

Romanov oporavak od tog kobnog dana postao je njegov svakodnevni život. Do sada je prošao kroz 36 operacija zbog teških opekotina koje zahvataju 45 odsto njegovog tijela.

Dječak, koji živi u Lavovu, redovno odlazi u Njemačku na rehabilitaciju, i vratio se u školu.

Njegov put i ljubav prema sportskom plesu, uz podršku oca Jaroslava, privukao je pažnju međunarodnih medija.

Romanovo obraćanje u Evropskom parlamentu uslijedilo je tokom prikazivanja dokumentarnih filmova o ukrajinskoj djeci pogođenoj ratom, uključujući nagrađivani kratki film "Romčik", koji govori o njegovom životu.

Ubijeni, izgubljeni, odvedeni

Priča o Romanovom gubitku, povredama i patnji samo je jedna od mnogih sudbina ukrajinske djece pogođene ratom.

Prema podacima Kancelarije generalnog tužioca Ukrajine, od početka ruske invazije punog obima u februaru 2022. godine ubijeno je najmanje 676 djece.

Ukrajinske službe za zaštitu djece navode da je do oktobra 2024. gotovo 2.000 djece ostalo bez roditeljskog staranja usljed ratnih okolnosti, uključujući smrt ili nestanak roditelja.

Pored toga, vlasti vjeruju da je od početka invazije najmanje 19.500 djece oteto i deportovano od strane ruskih snaga.