Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su, na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin - Murićani, uhapsili međunarodno traženo lice.

Naime, na ulazu u Crnu Goru, prilikom pasoške kontrole policijski službenici granične policije utvrdili su da se državljanin Republike Albanije R.I. (30) potražuje na međunarodnom nivou od strane NCB Inteprol-a Atina zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 11 godina zbog izvršenja krivičnog djela silovanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon što je potvrđen identitet lica u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica, R.I. je uhapšen i on je predat na dalju nadležnost sudiji za istragu.

Slijede dalje radnje pravosudnih organa Crne Gore i Grčke u cilju ekstradicije ovoga lica.