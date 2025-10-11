"Samo su mi rekli da se vratim nazad": Breskvica iskreno o zabrani ulaska na Kosovo

Anđela Ignjatović Bresvica za MONDO komentariše dešavanja na administrativnom prelazu i otkazivanje nastupa na Kosovu

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica je 8. oktobra trebalo da održi koncert u Kosovskoj Mitrovici, ali joj pripadnici kosovske policije nisu dozvolili da pređe administrativni prelaz.

Breskvica sada za MONDO otkriva da joj pripadnici policije nisu saopštili razlog zabrane.

"Samo su mi rekli da se vratim nazad", rekla je pjevačica, a potom objasnila da joj čak nije saopšten ni razlog zabrane, kao ni da li je ta zabrana trajna.

"Poštovanje za Halida Bešlića"

Mlada pjevačica se osvrnula i na činjenicu da nije želela da objavi duetsku pjesmu sa Henijem zbog odlaska muzičke legende Halida Bešlića.

"Ja nažalost nisam poznavala gospodina Bešlića, ali mi mislimo da je to najmanja stvar koju smo mogli da uradimo iz poštovanja prema njemu, prema porodici i ljudima koji su ga voljeli. Mislim da sad nije vrijeme da se izbacuje muzika, mi smo kolege svi, iako smo Heni i ja mlađi, ali opet mislim da je OK da sačekamo nekoliko dana", rekla je Breskvica.

