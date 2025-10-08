Breskvici zabranjen ulazak na Kosovo: Srpsku pjevačicu policija vratila sa administrativnog prelaza

Pjevačici Anđeli Ignjatović Breskvica danas je zabranjen ulazak na Kosovo!

Izvor: Kurir

Planirano je da večeras, 8. oktobra, Anđela Ignjatović Breskvica održi koncert u Kosovskoj Mitrovici, ali joj pripadnici kosovske policije nisu dozvolili da pređe adminstrativni prelaz.

Prema informacijama koje Telegraf ima, pjevačica je vraćena sa administrativnog prelaza, što je automatski dovelo do otkazivanja planiranog nastupa u sjevernom dijelu Kosova.

Detalji o razlozima zabrane ulaska nisu precizirani od strane nadležnih organa.