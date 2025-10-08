logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Breskvici zabranjen ulazak na Kosovo: Srpsku pjevačicu policija vratila sa administrativnog prelaza

Breskvici zabranjen ulazak na Kosovo: Srpsku pjevačicu policija vratila sa administrativnog prelaza

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačici Anđeli Ignjatović Breskvica danas je zabranjen ulazak na Kosovo!

Breskvici zabranjen ulazak na Kosovo Izvor: Kurir

Planirano je da večeras, 8. oktobra, Anđela Ignjatović Breskvica održi koncert u Kosovskoj Mitrovici, ali joj pripadnici kosovske policije nisu dozvolili da pređe adminstrativni prelaz.

Prema informacijama koje Telegraf ima, pjevačica je vraćena sa administrativnog prelaza, što je automatski dovelo do otkazivanja planiranog nastupa u sjevernom dijelu Kosova.

Detalji o razlozima zabrane ulaska nisu precizirani od strane nadležnih organa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Breskvica Kosovo koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ