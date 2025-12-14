Dva naoružana muškarca pucala na posjetioce i učesnike jevrejskog prazničnog festivala, ima na desetine mrtvih i ranjenih.

Izvor: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Na plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave kada su dva naoružana muškarca otvorila vatru na nevine kupače i učesnike jevrejskog prazničnog festivala Hanuka u nedjelju popodne.

Prema izjavama svjedoka, dvojica muškaraca izašla su iz vozila na "kembel parad", u blizini Bondi paviljona, i počela da pucaju oko 18:40 časova po lokalnom vremenu. Snimci prikazuju niz eksplozija i više od 30 ispaljenih metaka duž turističke zone.

Napadači sa mosta

Video i fotografije koje je zabilježio fotograf Dejli mejla prikazuju jednog od napadača kako puca sa pješačkog mosta koristeći veliku pušku. Prema nekim informacijama, ubijeno je oko 10 ljudi, a ranjeno 60.veruje se da ovaj broj nije konačan i da ima i više žrtava.

Istraga je u toku, a policija apeluje na građane da izbjegavaju područje dok se situacija ne stabilizuje.

Oko 2.000 ljudi bježalo je u panici kako bi pronašli zaklon. Organizacija ZAKA saopštila je da se incident tretira kao teroristički napad usmjeren protiv jevrejske zajednice.

BREAKING: FOOTAGE OF BONDI BEACH SHOOTING - POSSIBLE MASS CASUALTY EVENT



2 people, dressed in black, were firing rifles towards the iconic beach.



The shooting happened during Hanukkah, though the motive remains unclear.pic.twitter.com/GjrMBZ9xqt — Rendomboy (@SanataniAdda)December 14, 2025

Sky News je javio da je oko 2.000 članova jevrejske zajednice prisustvovalo događaju kada je pucnjava počela, dok je jedan od lidera zajednice držao govor. Liderka opozicije Keli Sloan trebalo je da se obrati publici kada su počeli pucnji.

Pucnjava je, prema izvještajima, izvedena sa obližnjeg mosta. Video snimci prikazuju masu ljudi koji bježe u panici, dok su neki ljudi ležali na travi i plaži dok je haos trajao. Jedan učesnik praznične ceremonije opisao je situaciju kao "katastrofu" za jevrejsku zajednicu.

This is the moment a brave hero tackled and disarmed one of the shooters at Bondi Beach in Sydney.#bondibeachsydney#shootingpic.twitter.com/cwl9EIuBrC — Rinku Yadav (@yadavrinku2025)December 14, 2025

Reakcija vlasti i policije

Vlada Australije izrazila je zabrinutost. Portparol premijera Entonija Albanezeaizjavio je sljedeće:

"Svjesni smo situacije na plaži Bondi i apelujemo na ljude u tom području da slijede instrukcije policije Novi Južne Vels. Policija je pozvala sve u blizini da potraže zaklon dok traje istraga. Vlasti rade na potvrđivanju tačnog broja žrtava, a javnost je upućena da izbjegava područje", navodi se u saopštenju.

Izraelski predsjednik izražava solidarnost

"U ovim trenucima naše sestre i braća u Sidneju, u Australiji, napadnuti su od strane odvratnih terorista u okrutnom napadu na Jevreje koji su došli da zapale prvu svijeću Hanuke na plaži Bondi. Naša srca su sa njima. Srce čitave nacije Izraela kuca u istom trenutku dok se molimo za oporavak povrijeđenih i za one koji su izgubili život. Šaljemo najtopliju snagu iz Jerusalima. Ponovo apelujemo na australijsku vladu da preduzme mjere i bori se protiv ogromnog talasa antisemitizma koji pogađa australijsko društvo", rekao je Isak Hercog, predsjednik Izraela.