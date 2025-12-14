Sumnja se da je jednom licu, za određeni novčani iznos, prodao dva manja pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga kokain, koja su pronađena.

Izvor: Uprava policije

U nastavku pojačanih aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju svih oblika zloupotreba opojnih droga, sa posebnim akcentom na uličnu prodaju narkotika na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”, policijski službenici su u Rožajama uhapsili operativno interesantno lice kod kojeg je pronađena opojna droga i protiv jednog lica u Beranama podnijeli prekršajnu prijavu, kažu iz Uprave policije.

Naime, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga uahpšeno je operativno interesantno lice J.F. iz Rožaja.

Sumnja se da je jednom licu, za određeni novčani iznos, prodao dva manja pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga kokain, koja su pronađena.

Uz krivičnu prijavu biće priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost u zakonskom roku.

Osim toga, u Beranama je policija kontrolom vozila kojim je upravljao S.K. iz Podgorice, pronašla manje pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana.

Protiv ovog lica će biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Policijski službenici nastavljaju intenzivirane aktivnosti iz svoje nadležnosti u oblasti suzbijanja zloupotrebe narkotika u cilju zaštite kako zdravlja tako i bezbjednosti naših građana.