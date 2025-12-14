Njemački kancelar Fridrih Merc upozorio je da se sprema na temeljnu promjenu u transatlantskim odnosima, ističući da garancije SAD prema Evropi postepeno slabe.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

On je na stranačkom skupu kritikovao bivšu kancelarku Angelu Merkel, upoređujući njenu politiku sa politikom britanskog premijera Nevila Čemberlena iz 1938. godine, dok je Vladimira Putina uporedio sa Adolfom Hitlerom.

Govoreći u na kongresu Hrišćansko-socijalne unije (CSU) u Minhenu, Merc je poručio da je era takozvane "Pax Americana", poslijeratnog poretka u kojem su SAD decenijama garantovale evropsku bezbjednost, u velikoj mjeri završena.

Chancellor Merz:



Dear friends, the decades of Pax Americana are largely over for us in Europe, and for us in Germany as well. It no longer exists as we knew it.



That's the way it is. The Americans are now very, very aggressively pursuing their own interests. And that can…pic.twitter.com/Pz3eDwIZu3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)December 13, 2025

Upozorio je da Evropljani ne smiju gajiti iluzije da će se američka spoljna politika nakon Donalda Trampa vratiti staroj predvidivosti, naglašavajući da se strateški prioriteti Vašingtona već godinama mijenjaju.

"Tramp se nije pojavio preko noći, niti će se američka politika promijeniti preko noći" rekao je Merc, dodajući da bi buduće američko rukovodstvo moglo biti još manje spremno da garantuje bezbjednost Evrope.

Izvor: Truth Social/Donald Trump/Printscreen

Njemački kancelar je pozvao evropske države da snažnije razvijaju sopstvene odbrambene kapacitete i jačaju stratešku autonomiju kontinenta, ističući da Evropa mora biti sposobna da se sama brani.

"Trebalo je da znamo u kakvom vremenu živimo čak i pre 24. februara 2022, dana kada je Rusija pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu. Dan kada je trebalo da znamo bio je maj 2014. kada je rat u ukrajinskom Donbasu, koji je u početku tajno vodila Rusija, eskalirao" rekao je Merc na Kongresu CSU.

Prema njegovim riječima, često se pozivalo na istorijsku analogiju sa 1914. godinom i početkom Prvog svjetskog rata, u koji je Evropa "utonula u snu", kako je napisao australijski istoričar Kristofer Klark u svojoj knjizi iz 2012. godine.

"Tačnija istorijska analogija bila bi 1938. godina: Minhenski sporazum, kojim je britanski premijer Nevil Čemberlen dodijelio nacističkoj Njemačkoj čehoslovačku Sudetsku oblast" naveo je on, prenosi njemački TV kanal NTV.

On je indirektno uporedio ruskog predsjednika Vladimira Putina sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom.

"Ako Ukrajina padne, to neće biti dovoljno za ruskog lidera, baš kao što ni Sudeti nisu bili dovoljni 1938. godine. Putinov cilj je fundamentalna promjena granica u Evropi, vraćanje (Rusije) na granice starog Sovjetskog Saveza - upozorio je Merc.

Merc se obavezao na četiri cilja:

1. Kontinuiranu podršku Ukrajini

2. Organizovanje kohezije unutar EU

3. Održavanje NATO "što je duže moguće"

4. Ogromna ulaganja u njemačke odbrambene kapacitete