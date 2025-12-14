Broj žrtava ciklona "Ditva", koji je pogodio Šri Lanku, dostigao je 643, saopštio je Centar za upravljanje katastrofama.

Izvor: ISHARA S. KODIKARA / AFP / Profimedia

Na osnovu izvještaja dobijenih od Kancelarija za koordinaciju okruga, 211 lica vodi se kao nestalo.

Kako se navodi, ukupan broj ljudi pogođenih ciklonom porastao je na 2,2 miliona, a 1,7 miliona ljudi je teško pogođeno, objavio je "Dejli miror".

Operacije potrage i spasavanja se nastavljaju u područjima pogođenim klizištima.

Generalni direktor Centra Sampat Kotuvegoda rekao je da je približno 495.000 porodica pogođeno ciklonom.

Iako su neki stanovnici odbili da napuste pogođena mjesta, Kotuvegoda je napomenuo da vlada nema planove da ih prisilno evakuiše.

"Određen broj raseljenih lica trenutno se nalazi kod rođaka, a ne u formalnim centrima za pomoć", rekao je on.