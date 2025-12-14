Zelenski zajedno sa liderima i diplomatama SAD, EU i NATO sprema se za pregovore o Ukrajini koji će početi u ponedjeljak u Berlinu.

Dok se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski priprema za napete razgovore u Berlinu, zapadne prijestonice se suočavaju s izazovom koji bi mogao da oblikuje dalji tok rata u Ukrajini.

Cilj je da se osiguraju "čelične bezbjednosne garancije", dok evropski partneri strahuju od prekomjernih obaveza i pokušavaju da održe jedinstvo saveza pred mogućim sporazumom do kraja godine.

U obraćanju u subotu uveče, Zelenski je balansirao između opreznog optimizma i hitne pragmatičnosti, naglašavajući politički dogovor koji bi mogao da okonča rat. Plan za Berlin obuhvata razgovore o bezbjednosnim garancijama, dugoročnoj rekonstrukciji i temelju mira.

Ključni zahtijev Kijeva je "prava bezbjednosna garancija" koja bi obeshrabrila buduću rusku agresiju. Visoki zapadni diplomata je za medije naveo:

"Bez kredibilnog, pravno obavezujućeg okvira podržanog od Evrope i SAD, Ukrajina bi davala krv za simboliku. To u Kijevu neće proći."

Rustem Umerov, sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine, predvodiće rad na arhitekturi bezbjednosnih garancija sa evropskim i američkim kolegama.

Susret Zelenskog sa izaslanicima Donalda Trampa, uključujući Stiva Vitkofa, potvrđuju centralnu ulogu SAD u posredovanju.

"Berlin je prilika za usklađivanje i fino podešavanje, ne za ponovnu raspravu o starim sporovima. Tim predsjednika Trampa posvećen je ispitivanju mogućeg okvira mira, ali mora biti zasnovan na ostvarivim koracima" rekao je on.

"Evropa podržava ciljeve Ukrajine, ali postoje pitanja o perspektivama članstva u EU, obimu garancija i mogućim ustupcima. Pritiskamo da ovo ne postane samo američki scenario koji zanemaruje evropske interese" upozorio je neimenovani evropski diplomata.

Zelenski insistira na garancijama da "Rusija neće uzeti teritorije", ali status Donbasa ostaje sporan. Ruski zahtijevi za ukrajinskim povlačenjem i predlozi SAD o slobodnoj ekonomskoj zoni odbijeni su od strane Kijeva.

"Teritorijalni integritet naspram prestanka aktivnih sukoba je nula-suma debata za Ukrajinu. Nema konsenzusa među partnerima šta je prihvatljiv kompromis" rekao je zapadni diplomata.

Njemačke vlasti, domaćini diplomatskog maratona, potvrdile su sastanak lidera NATO-a i EU nakon razgovora sa Zelenskim, pokazujući želju Berlina da oblikuje panevropski odgovor na rat i poslijeratni poredak.

Za Zelenskog, strategija je jasna - predstaviti jedinstveni front, osigurati obavezujuću zaštitu i očuvati suverenitet, dok je Zapad spreman da se usklađuje.

Za Evropu i SAD, veliki je test da li Berlin može da donese održiv sporazum do kraja godine ili će se savezništvo dodatno produbiti u trenutku kada svijet prati događaje u Ukrajini.