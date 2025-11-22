Bebica duguje 50.000 eura?: Isplivali šokantni detaljni nakon jezivog sukoba sa Filipom Đukićem

Nenad Macanović Bebica u centru je pažnje nakon skandala sa Filipo Đukićem.

Izvor: YouTube/Zadruga

Bijelu kuću i dalje potresa sukob Nenada Macanovića Bebice i Filipa Đukića, zbog Teodore Delić. Nakon što je prije nekoliko dana Bebica surovo napao Đukića dok je spavao i udario ga pesnicom u nos, Filip je odlučio da se povuče iz cijele priče i sa Delićevom ne razvija nikakav odnos dalje jer ne želi da gubi novac koji je došao da zaradi za stan.

Bebica je nakon kršenja pravila o zabranjenom fizičkom kontaktu kažnjen tromesečnim honorarom, što bi značilo da trenutno ništa nije zaradio jer rijaliti ne traje ni puna tri mjeseca.

Pogledajte sukob Bebice i Filipa:

Terza tvrdi da Bebica ima dug

Sinoć je došlo do novog haosa, a Bebica je ponovo bio jedan od aktera. Naime, tokom proslavljanja slave Aranđelovdan, Borislav Terzić Terza je upao u žučnu svađu sa Teodorom Delić, jer je tvrdio da je imao odnose sa njom prošlog ljeta, dok je njen tadašnji dečko, Bebica, gostovao u emisiji Narod pita.

Terza je urlao iz sveg glasa tvrdeći da su i on i Filip bili intimni sa Teodorom, koja je sve poricala, a Bebica je pokušavao da je odbrani pa je ubrzo i sam postao Terzina meta.

Prilikom svađe sa Nenadom Terza je izgovorio da je Bebica napolju navodno dužan 50.000 eura, te da ga čeka isplata ovog velikog duga odmah po izlasku iz rijalitija.

"Preko mene je ušao u rijaliti"

Podsjetimo, Miljana se nedavno osvrnula na jedan od žestokih sukoba koje je ranije imala sa Bebicom, kada je ona diskvalifikovana, a on vraćen u rijaliti nakon ukazane medicinske pomoći.

"Kada je išao za mnom kao psihopata i kad smo se potukli, njega su izveli na tri sata na ljekarski pregled, a ja koja sam imala povredu ruke i tražila ljekarsku pomoć, mene su izbacili, rekli su mi 'Kapija, rampa", vikala je bijesna Miljana u radio emisiji, aludirajući na to da je zaslužio da bude izbačen.

Takođe je ispričala kako je upoznala njega, koji joj je tvrdio da ne prati rijaliti i da nije svjestan njenog učešća, a zatim ju je, kako tvrdi, višestruko prevario. Pomenula je i iznos od 48 hiljada eura koji je, po njenim tvrdnjama, otuđio od nje.