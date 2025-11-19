logo
Filip u suzama nakon jezive tuče sa Bebicom: Obezbeđenje napravilo barijeru, nastavlja se karambol

Autor Đorđe Milošević
0

Filipu je prišao Bebica u toku noći i žestoko ga udarao u lice, nakon čega se sukob nastavio širom Bijele kuće.

Filip u suzama nakon jezive tuče sa Bebicom: Obezbeđenje napravilo barijeru, nastavlja se karambol Izvor: PINK tv/printscreen

Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica ne smiruje se nakon napada na cimera, Filipa Đukića, koji mu je preoteo sada već bivšu vjerenicu Teodoru Delić.

Nenad je nastavio tukom i tokom dana, a Filip je završio u suzama, bijesan zbog svega što se dešava, budući da je pretrpio povrede po licu.

"Što si plakao, a?", upitala je Teodora.

"Ti mi se ne obraćaj, sve si već rekla", istakao je Bebica.

"Je*aću ti napolju mater. Radiš sve ovo da ja ne bih bila pored Filipa, samo da se nas dvoje ne bi spojili", rekla je Teodora.

"Ne obraćaj mi se, rekao sam ti. Fićo, si*ice jedna, plačeš, a? Pi*ko jedna smrdljiva", kazao je Bebica, dok je Teodora sve vrijeme tešila utučenog Đukića.

