"UZEO JE 48.000 EURA" Bebica izbačen iz Elite nakon stravične tuče, a onda vraćen posle tri sata

Autor Marija Vukčević Izvor Kurir
0

Miljana Kulić razvezala jezik o Bebici

Diskusije i polemike oko nemilog događaja u Eliti 9, kada je Nenad Macanović Bebica udario Filipa Đukića dok je ovaj u polusnu ležao u krevetu sa Teodorom Delić, ne prestaju ni nekoliko dana kasnije.

Jedna od zagovornica njegovog izbacivanja je i Miljana Kulić, njegova bivša djevojka, preko koje je, prema mišljenju dijela publike, stekao popularnost i dobio priliku da učestvuje u rijalitiju, prvobitno kao njen partner.

"Preko mene je ušao u rijaliti"
Miljana se osvrnula na jedan od žestokih sukoba koje je ranije imala sa Bebicom, kada je ona diskvalifikovana, a on vraćen u rijaliti nakon ukazane medicinske pomoći.

"Kada je išao za mnom kao psihopata i kad smo se potukli, njega su izveli na tri sata na ljekarski pregled, a ja koja sam imala povredu ruke i tražila ljekarsku pomoć, mene su izbacili, rekli su mi "Kapija, rampa" " vikala je bijesna Miljana u radio emisiji, aludirajući na to da je zaslužio da bude izbačen.

Takođe je ispričala kako je upoznala njega, koji joj je tvrdio da ne prati rijaliti i da nije svjestan njenog učešća, a zatim ju je, kako tvrdi, višestruko prevario. Pomenula je i iznos od 48 hiljada eura koji je, po njenim tvrdnjama, otuđio od nje.

"Ne zna da voli. Meni je otuđio 48.000 eura. Preko mene je ušao u rijaliti, iako je znao da volim Zolu " rekla je Miljana o periodu svog upoznavanja i ulaska u Elitu sa njim pre nekoliko godina.

Sukob zbog djevojke
Inače, sukob između ova dva rijaliti učesnika započeo je nakon što je Teodora Delić raskinula vjeridbu sa Bebicom i ludo se zaljubila u Filipa Đukića, što je bio slučaj i prije susreta u rijalitiju, piše Kurir.

Tagovi

Elita bebica teodora delić filip Đukić Miljana Kulić

