Prva diskvalifikacija u Eliti 9: Pink pokreće tužbu, napravljen ozbiljan prekršaj

Autor Đorđe Milošević
Produkcija je odmah obavijestila učesnike i postupak je pokrenut.

Veliki šef poslao je hitno pismo na adresu Bijele kuće, koje je pročitala Sara Šajić. U poruci koju je produkcija vanredno uputila, svi učesnici rijalitija "Elita" obaviješteni su da je Sara Raičević napustila imanje na svoju ruku, zbog čega će protiv nje biti pokrenut postupak od strane televizije Pink, uz zahtjev za novčanu odštetu.

"Elito, obavještavamo vas da je Sara Raičević diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 eura zbog samoinicijativnog napuštanja, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim", stajalo je u pismu koje je pročitala Sara.

Završila u zatvoru

Podsjetimo, učesnice Sandra Todić i Sara Raičević prethodno su imale nekoliko žestokih sukoba sa cimerkom Tanjom Boginjom, a obezbjeđenje je sve vrijeme pratilo situaciju kako bi spriječilo moguće incidente.

Ipak, došlo je do ozbiljnog kršenja pravila rijalitija, jer je došlo do čupanja, što je strogo zabranjeno. Zbog toga su i Sandra i Sara odmah sprovedene u tzv. "zatvor", gdje će provesti određeno vrijeme kako bi se smirile i razmislile o svom ponašanju.

sara raičević diskvalifikacija Elita tužba

