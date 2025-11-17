Bivšu ženu nazvao ku*vom iz Bujanovca: Doživio nervni slom na televiziji, voditeljki uputio skandalozne riječi

Bora Santana se nedavno razveo od voditeljke RED televizije Milice Kemez, ali je nakon prvobitne proslave sa šampanjcem, krenuo sa skandaloznim izjavama

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Bora Santana, koji se nedavno razveo od nekadašnje rijaliti učesnice, sada voditeljke Milice Kemez, noćas je uputio jezive uvrede na njen račun.

Bivšu ženu, od koje je razvod slavio ispijanjem šampanjca ispred zgrade suda, u razgovoru sa Filipom Đukićem je nazvao "ku*vom iz Bujanovca" i rekao da je ušao u rijaliti "da je tamo ne bi ošišao".

"Zbog nje sam ovdje ušao k*rvetine koja se sad p*ca i gleda ovo. K*rvetino jedna iz Bujanovca, zbog tebe da uđem ovdje. Zbog k*rvetine iz Bujanovca bez oca i majke na za koju sam imao sažaljenje, pravio joj svadbu i došao ovde da se blamiram da je ne bih ošišao. Zbog nje da se nerviram ovdje, a sam sebi sam to napravio. J*bem li ti B*ro mrtvu mamu. O čemu da razmišljam? Boli me uvo za vikendice i kuće", bijesnio je Santana.

"Nemoj da praviš još veće gluposti", rekao je Đukić koji je pokušavao da smiri Boru.

"K*rvetina sijeda na k**** op, op da moji kerovi gledaju. Napravile su mi priču obije da se nerviram. Čovjek postavio glupo pitanje, a ja ne znam ni što sam sjeo da igram tu smrdljivu igru", nastavljao je Bora.

Milica našla dečka

Milica Kemez ovim povodom nije željela da se oglašava ni za medije, niti je pisala ništa na svom Instagram nalogu. Nedavno je gostovala u emisiji i otkrila da uživa u novoj ljubavi.

"Nisam sama. Budim se svakog dana i govorim: ''Bogu hvala jer mi je dao ovakvog muškarca.'' Razvela sam se i imam pravo na svoj život. Prije deset mjeseci sam okončala svoj odnos", rekla je Milica u "Magazinu In".