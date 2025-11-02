logo
"To mu je bila želja, ali nije stigao da je čuje": Ova pjevačica je poslednja snimila duet sa Halidom Bešlićem

"To mu je bila želja, ali nije stigao da je čuje": Ova pjevačica je poslednja snimila duet sa Halidom Bešlićem

Autor Đorđe Milošević
0

Na insistiranje njenog partnera, Milutina, Ana je snimila pjesmu sa Halidom.

"To mu je bila želja, ali nije stigao da je čuje": Ova pjevačica je poslednja snimila duet sa Halido Izvor: Instagram printscreen / anabekuta1

Pjevačica Ana Bekuta otvorila je dušu i ispričala priču o emotivnom duetu "Zagrli me", koji je snimila sa legendarnim Halidom Bešlićem.

Ova pesma, objavljena 2021. godine, za Bekutu ima posebno značenje jer je predstavljala ispunjenje želje njenog pokojnog partnera Milutina Mrkonjića, koji je preminuo te iste godine.

Bekuta je otkrila da je pjesma došla do nje zahvaljujući Edvinu Softiću, koji joj je predložio da je snimi zajedno sa Halidom.

"Halid i ja smo snimili pjesmu 'Zagrli me'. Došla je kod mene 2021. godine. Edvin Softić mi ju je poslao i pitao da li bih želela da je snimim", rekla je Ana i dodala:

"Milutin i ja smo je slušali zajedno, a njegova želja je bila da to uradimo sa Halidom. To je bio slučaj, ali nažalost Mičel nije mogao da čuje. Iste godine je preminuo", rekla je Bekuta, prisjetivši se emotivnih trenutaka vezanih za nastanak ove pjesme.

Tagovi

Halid Bešlić ana bekuta

