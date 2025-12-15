Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, u slučaju koji policija istražuje kao dvostruko ubistvo.

Izvor: NBC News

Policija je u nedelju uveče potvrdila da su tijela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene, pronađena u luksuznoj vili para u Brentvudu vrednoj 13,5 miliona dolara, pripadala Rajneru i njegovoj supruzi. Izvori iz policije navode da su na telima para uočene ubodne rane od noža.

Njihova ćerka Romi, koja živi preko puta, naišla je na stravičan prizor unutar prostranog imanja sa šest spavaćih soba, prenosi People.

Portparol porodice Rajner potvrdio je njihovu smrt, izjavivši: "Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljeni smo zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovom nezamislivo teškom trenutku".

Jedan komšija rekao je za ABC7 da su Leri Dejvid i Bili Kristal — koji je glumio u Rajnerovom romantičnom klasiku "Kad je Hari sreo Sali", odvojeno posjetili mjesto zločina, a Kristal je navodno "izgledao kao da će zaplakati" prije nego što je otišao.

Izvor: Youtube printscreen / The Graham Norton Show

Navodi se da su Rajner i njegova supruga živjeli u toj kući, a vlasnički zapisi do kojih je došao Daily Mail ukazuju da su oni vlasnici nekretnine.

Na konferenciji za novinare, zamjenik načelnika LAPD-a Alan Hamilton rekao je da osumnjičeni za ubistva još nije identifikovan. Dodao je da do sada niko nije ispitan kao osumnjičeni i da niko nije u pritvoru.

"Pokušaćemo da razgovaramo sa svakim članom porodice s kojim možemo kako bismo došli do činjenica u ovoj istrazi", rekao je Hamilton.

Rob Rajner - ubistvo Izvor: NBC News

Napomenuo je da se tijela još uvijek nalaze u kući, jer policija čeka nalog za ponovni ulazak kako bi započela istragu, nakon što je utvrđeno da ne postoji dalja prijetnja.

Hamilton je dodao da je kuća u potpuno istom stanju kao kada je policija prvi put stigla i pronašla tijela.

LAPD je odbio da identifikuje tijela, jer će te informacije zvanično objaviti Okružni mrtvozornik okruga Los Anđeles.

Bolničari Vatrogasne službe Los Anđelesa (LAFD) upućeni su u vilu u Ulici Čedborn u 15.38 časova.

Samo nekoliko minuta po dolasku, pripadnici LAFD-a na licu mjesta navodno su pozvali policijske službenike LAPD-a zbog "istrage smrti u ambulantnim okolnostima".