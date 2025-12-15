Apelacioni sud saopštio je danas da je bivši vršilac dužnosti predsjednika Opštine Nikšić Dragan Perović oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

"Apelacioni sud Crne Gore je nakon održanog pretresa donio i dana 15.12.2025. godine javno objavio presudu kojom je uvažio žalbu branioca optuženog Dragana Perovića i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici Ks.br. 28/23 od 14.12.2023.godine na način što je optuženi oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da je izvršio krivično djelo za koje je optužen", ističe se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Iz Apelacionog suda su dodali da je ovo presuda koju je taj sud donio nakon donijete presude Vrhovnog suda Crne Gore koji je ukinuo prethodno donijetu oslobađajuću presudu Apelacionog suda Kž-S br. 8/24 od 22.11.2024.godine i predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje.

"Presuda Kž-S br. 10/25 sa bližim razlozima biće objavljena na sajtu Apelacionog suda Crne Gore", rekli su iz Apelacionog suda.