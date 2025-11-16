Fudbaleri Bosne i Hercegovine proslavili veliku pobjedu protiv Rumunije uz legendarni hit Halida Bešlića.

Fudbalska reprezentacije Bosne i Hercegovine obezbijedila je makar baraž u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U okršaju sa Austrijom u Beču imaće šansu da izbori direktan plasman na Mundijal, što im je omogućila pobjeda protiv Rumunije 3:1.

Bosanci su imali veliku podršku navijača na stadionu Zenici koja ih je nosila do preokreta protiv Rumuna. Posle velike pobjede uslijedilo je slavlje najprije na stadionu, a potom i u svlačinici. Naravno, ništa nije moglo da prođe bez Halida Bešlića koji je i sam bio veliki fudbalski navijač.

U svlačionici je vladala prava ludnica, a igrači su u transu zapjevali veliki hit Halida Bešlića "Ljiljani".

"Poljem se širi miris ljiljana", odjekivalo je svlačionicom Bilinog Polja.

Poslednji meč kvalifikacija protiv Austrije, Zmajevi igraju u utorak od 20:45 u Beču i biće to direktan okršaj za kartu za Svjetsko prvenstvo.