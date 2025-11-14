logo
Poznato čime se bavi supruga MC Stojana: Šuškalo se da se oženio zbog papira, isplivali detalji vjenčanja

Autor Ana Živančević
MC Stojan ne krije da je zaljubljen, a sada je otkriveno čime se bavi njegova ljepša polovina.

Poznato čime se bavi supruga MC Stojana: Šuškalo se da se oženio zbog papira, isplivali detalji vjen Izvor: Tiktok/mcstojan14

Pevač MC Stojan iznenadio je javnost kada je prije mjesec dana objavio fotografije sa građanskog vjenčanja i tako otkrio da je stao na ludi kamen. On tada nije htio da detaljiše, ali se po fotografijama vidjelo da je vjenčanje održano u Bugarskoj.

On nije krio da je srećno zaljubljen, ali krije kako izgleda njegova sadašnja supruga. I dok su bili vjereni i putovali zajedno, on je često objavljivao zajedničke fotografije ali joj je uvijek krio lice.

Pogledajte fotografije sa venčanja MC Stojana:

Kako pišu mediji, Stojanova supruga je stjuardesa koju je upoznao u avionu. Na putu ka jednom od nastupa sreo je stjuardesu koja mu se veoma dopala.

Njih dvoje su, navodno, flertovali u avionu, a onda joj je on dao broj telefona i Instagram. Ona mu se vrlo brzo javila započeli su vezi. Djevojka je poreklom iz Bugarske i nije znala ko je Stojan sve dok nije vidjela njegov Instagram profil koji je dobila u avionu.

Vjenčali su se u mjestu odakle je ona rodom, što znači da će Stojan, preko ovog venčanja i braka sklopljenog u Evropskoj uniji dobiti i njihove papire pošto je već za iste i aplicirao. Tako više neće morati da vadi l radnu vizu kada ide na nastupe, prenosi Svet.

Izvor: Blic/ MONDO

Tagovi

mc stojan supruga

