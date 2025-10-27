logo
Ljubio Zoranu Mićanović, pa se tajno oženio sa Bugarkom: Bivša mu prva čestitala, fanovi u nevjerici

Ljubio Zoranu Mićanović, pa se tajno oženio sa Bugarkom: Bivša mu prva čestitala, fanovi u nevjerici

Autor Marina Cvetković
0

MC Stojan se tajno oženio u Bugarskoj, a bivša djevojka Zorana Mićanović mu javno čestitala

Oženio se MC Stojan Izvor: Tiktok/mcstojan14

Pjevač MC Stojan oženio se u tajnosti u Bugarskoj, a među prvima mu je čestitala bivša djevojka i koleginica Zorana Mićanović.

Odmah su isplivale slike sa tajnog vjenčanja:

O vezi MC Stojana i Zorane prošle godine brujali su mediji, a nakon raskida, pjevač i 22 mlađa koleginica ostali su u dobrim odnosima. To se nije promijenilo ni nakon što je Stojan započeo vezu sa atraktivnom crnkom, pa je Zorani poslao i snimak vjeridbe na Kipru, te mu je ona mu je juče među prvima čestitala sklapanje braka.

"Bravoooooo, mladenci, čestitam!", napisala je Mićanovićeva.

Njena čestitka izazvala je brojne komentara, a pojedini su se zapitali su se da li je pjevačica bila iskrena. Bilo je i onih koji su očekivali da Zoranu vide pored Stojana u belom. Pjevač se bivšoj zahvalio i poslao joj srce, što govori da su njih dvoje i dalje u dobrim odnosima.

Inače, o izabranici MC Stojana, kojoj se zakleo na vječnu ljubav ne zna se mnogo, osim da je iz Bugarske, a pjevač na svim fotografijama krije njeno lice.

