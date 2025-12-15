Posle terorističkog napada u Sidneju stižu oštre osude na račun australijskih vlasti koje su trenirale strogoću na Novaku Đokoviću, a druge stvari im prolaze ispod radara. Zbog toga je reagovao i sin Donalda Trampa.

Na plaži Bondi u Sidneju dogodio se nezapamćeni masakr kada su otac i sin otvorili vatru tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka. Ubijeno je najmanje 15 osoba, ranjeno još najmanje 27, a napad je bio vjerski motivisan i proglašen je za teroristički, tako da je odjeknuo širom svijeta.

Između ostalog počele su da "cure" informacije o - u pitanju su Navid Akram (24) i njegov otac Sadžid Akram (50). Otac je inače imao dozvolu za oružje i ubijen je u obračunu sa policijom, dok su sina navodno pratile obavještajne službe i savladao ga je jedan od prolaznika. Kako je moguće da Australija nije uspjela da spriječi ovakav zločin, ako je znala za njihove aktivnosti, logično je pitanje koje se nameće, posebno ako znamo koliko su u ovoj državi bili rigorozni po nekim drugim pitanjima.

Trampov sin reagovao zbog objave o Đokoviću: Milioni su vidjeli kako je prozvao Australiju

Baš zbog toga je jedan korisnik Tvitera podsjetio na situaciju od prije skoro četiri godine kada je Novak Đoković deportovan kao najveći kriminalac. Nije bio vakcinisan protiv korona virusa, ali je imao "papir o izuzeću" jer je imao imunitet pošto je prethodno imao ovaj virus, što je bilo dovoljno da zaigra na Australijan openu.

One of these men was banned from Australia.pic.twitter.com/1SxM7Pvs7R — Catturd ™ (@catturd2)December 14, 2025



Na kraju se to sve pretvorilo u "političku borbu" protiv njega i deportovan je odlukom australijskih vlasti, dok s druge strane se sada ovoj državi dešavaju daleko veći kiksevi.

Objava u kojoj su fotografije Novaka Đokovića i teroriste Navida Akrama i u kojoj piše da je "samo jedan od njih bio deportovan iz Australije", dobila je više od 200 hiljada lajkova i 33 hiljade ritvitova u poslednja 24 sata, a vidjelo ju je čak više od 12 miliona ljudi.

Između ostalog, zbog nje je reagovao i sin američkog predsjednika Donalda Trampa, Donald Tramp mlađi, koji je napisao da je to "velika i tužna istina".

Amazing Tweet. So sad. So true.https://t.co/ZtqQgNIXrD — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr)December 14, 2025



Reagovao je i bivši košarkaš Endrju Bogut, koji ima hrvatske korijene, napisavši: "Australijska vlada. Čuva vas bezbjednima".

Australian Gov - Keeping you safe.https://t.co/L4DxopYce6 — Andrew Bogut (@andrewbogut)December 14, 2025





