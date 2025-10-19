"Ostavio me je zbog muškarca": Šok tvrdnje na račun poznatog pevača

Jovana se nije libila da iznese skandalozne tvrdnje i to u programu uživo, a mnogi su bili šokirani.

Izvor: YouTube/MC Stojan

Rijaliti učesnica Jovana Cvijanović otkrila je pred kamerama da je bila u vezi sa poznatim reperom Markom Stojkovićem, poznatijim kao MC Stojan, te tvrdi da ju je on navodno ostavio zbog dečka.

Tokom emisije uživo, Jovana je tada iznenadila sve prisutne kada je izjavila da je sigurna da je njen bivši partner gej.

"Dva meseca pre rijalitija sam saznala neke stvari o njemu. Saznala sam da voli muški rod", priznala je Cvijanovićeva.

Voditeljka ju je zatim pitala da pojasni svoje tvrdnje.

"Pričaš o tvom bišem dečku MC Stojanu?", upitala je voditeljka.

"Da, da", potvrdila je Jovana.

"Da li si to sama zaključila, neko ti je rekao ili si videla?", nastavila je da ispituje.

"Iskreno, dok smo bili u vezi neke stvari tokom našeg odnosa su bile čudne. Ostavio me je, a dva meseca pred ulazak u rijaliti sam saznala da je to razlog raskida. To mi je rekla jedna moja drugarica koja je dobar prijatelj sa njegovim drugom", objasnila je zadrugarka.