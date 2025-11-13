logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brenin sin ostavio lijepu voditeljku? Ljubio "bombu", pa sve navodno puklo, jedno ih odalo

Brenin sin ostavio lijepu voditeljku? Ljubio "bombu", pa sve navodno puklo, jedno ih odalo

Autor Jelena Sitarica
0

Viktor Živojinović i njegova djevojka Sofija Spasojević navodno su stavili tačku na svoju ljubav.

Brenin sin ostavio lijepu voditeljku? Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sin popularne pjevačice Lepe Brene, Viktor Živojinović već neko vrijeme je u vezi sa lijepom voditeljkom Sofijom Spasojević. Međutim, nakon što se duže vreme nisu mogli vidjeti zajedno u javnosti, pojavili su se navodi da par zapravo više nije u vezi. 

Sada izvor blizak Viktoru i Sofiji tvrdi da su par puta pokušali da izglade odnose, ali da im to ipak nije pošlo za rukom. 

"Viktor i Sofija skoro dva mjeseca nisu zajedno... Par puta su se vidjeli i pokušali da riješe nesuglasice, ali nije išlo. Zato su rešili da svako krene svojim putem " kaže za Informer izvor.

Da nešto u njihovoj vezi ne štima, svedoče i Viktorove objave na društvenim mrežama, gdje već neko vrijeme nema nijedne slike sa Sofijom, iako je ranije često pokazivao kako zajedno provode vrijeme. 

Izvor: Instagram/viktorernest/printscreen

Izvor tvrdi i da je Breni krivo što njen sin nije više sa Sofijom, iako se ne miješa u Viktorove odluke. 

"Breni je krivo, ona je sa Sofijom ostala u dobrim odnosima, čak su se i čule nakon njihovog raskida" kaže izvor i dodaje da se pjevačica još nada da će se Viktor i Sofija ipak pomiriti.

Inače, Sofija i Viktor bili su nerazdvojni, ona ga je opisivala riječima "ljubav mog života", a nakon što je objavila sliku u vjenčanici svi su bili ubeđeni da su na korak do oltara.

Pogledajte još Sofijinih slika u nastavku:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lepa Brena sin voditeljka raskid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ