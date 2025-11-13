Brenin sin ostavio lijepu voditeljku? Ljubio "bombu", pa sve navodno puklo, jedno ih odalo

Viktor Živojinović i njegova djevojka Sofija Spasojević navodno su stavili tačku na svoju ljubav.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sin popularne pjevačice Lepe Brene, Viktor Živojinović već neko vrijeme je u vezi sa lijepom voditeljkom Sofijom Spasojević. Međutim, nakon što se duže vreme nisu mogli vidjeti zajedno u javnosti, pojavili su se navodi da par zapravo više nije u vezi.

Sada izvor blizak Viktoru i Sofiji tvrdi da su par puta pokušali da izglade odnose, ali da im to ipak nije pošlo za rukom.

"Viktor i Sofija skoro dva mjeseca nisu zajedno... Par puta su se vidjeli i pokušali da riješe nesuglasice, ali nije išlo. Zato su rešili da svako krene svojim putem " kaže za Informer izvor.

Da nešto u njihovoj vezi ne štima, svedoče i Viktorove objave na društvenim mrežama, gdje već neko vrijeme nema nijedne slike sa Sofijom, iako je ranije često pokazivao kako zajedno provode vrijeme.

Izvor: Instagram/viktorernest/printscreen

Izvor tvrdi i da je Breni krivo što njen sin nije više sa Sofijom, iako se ne miješa u Viktorove odluke.

"Breni je krivo, ona je sa Sofijom ostala u dobrim odnosima, čak su se i čule nakon njihovog raskida" kaže izvor i dodaje da se pjevačica još nada da će se Viktor i Sofija ipak pomiriti.

Inače, Sofija i Viktor bili su nerazdvojni, ona ga je opisivala riječima "ljubav mog života", a nakon što je objavila sliku u vjenčanici svi su bili ubeđeni da su na korak do oltara.

