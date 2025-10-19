Brena odgovorila Mariji Šerifović: Evo šta misli o tome da pjevačice treba idu u penziju kad napune 60

Lepa Brena je prokomentarisala izjavu Marije Šerifović o tome kako smatra da bi pjevači trebalo da odu u penziju.

Izvor: Instagram/printscreen

Muzička zvijezda Lepa Brena u emisiji "Stars specijal", koja se emituje na Kurir televiziji, otvorila je dušu.

Balkanska muzička diva, s karijerom dugom 43 godine, pričala je o brojnim temama, a prokomentarisala je i izjavu Marije Šerifović da bi pjevači trebalo da idu u penziju kada napune 60 godina.

Ova tema je njoj bila simpatična, pa je o tome pričala sa osmehom na licu.

"Pitaću je kad bude napunila 60 godina, tada će joj biti najslađe da pjeva, onda ću doći kod nje da je pitam šta si ono rekla. Imaće možda čopor djece, ta djeca će da porastu, da odu i šta ti onda ostaje, tvoja prva ljubav, a naša prva ljubav je publika", sa osmjehom je rekla Brena.

Podsjetimo, Marija je jednom prilikom rekla da smatra da svako ko ima više od 60 godina ne bi trebalo da nastupa više.

"Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim - sjedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i pjeva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine... Ne znam šta da kažem. Neka sadi cvijeće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da pjeva, lijepo pjeva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Ja sam joj rekla: 'Verice, nećeš više da pjevaš'. I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumijem", rekla je ona tom prilikom i dodala:

"Rekla sam joj: 'Majko, moji novci su u sefu nekom, negdje, u kovertama. Samo lijepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš'."

Marijine slike s majkom pogledajte u galeriji: