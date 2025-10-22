Ovi pjevači će uzeti najveći honorar za Novu godinu: Odvojeno 500.000 eura, samo Prijinom kumu liježe 80.000 na račun

Većina pjevača je dogovorila novogodišnje nastupe, a u Crnoj Gori se tačno zna gdje ko nastupa i za koliko.

Izvor: Kurir

Posle loše ljetnje sezone nastupa na primorju, pjevači i pjevačice iz Srbije i regiona će zadovoljno trljati ruke za Novu godinu.

U Budvi će za novogodišnje praznike nastupiti najveći broj zvijezda.

Podno zidina Starog grada, publiku će uveseljavati Aco Pejović, Bijelo Dugme, Emina Jahović, Nikolija Jovanović i Relja Popović, Anđela Ignjatović Breskvica, Leksington bend, Sergej Ćetković, Peđa Medenica, Boban Rajović, Jovana Pajić, Mirza Selimović, Zana i Tap 011.

Najveći honorar imaće pjevač i kum Aleksandre Prijović Aco Pejović, i to 80.000 eura, a sedmodnevni muzički spektakl Budvu će koštati pola miliona eura. Za honorare muzičkih zvijezda izdvojeno je nešto manje od 300.000 eura, dok će kompletna tehnička podrška, uz binu podno budvanskih bedema i vatromet, koštati još najmanje 150.000 eura.

Izvor Kurira koji je dobro upućen u honorare izvođač, otkrio je sve detalje.

"Ove godine se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Recimo, prošle godine organizatori su kiksnuli s rok programom, tako da sada idu na sigurno. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za 110.000 eura, Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 eura. Pored nje u programu učestvuju Saša Matić i Jelena Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 eura", rekao je izvor, pa nastavio:

"U Herceg Novom je i Neda Ukraden, a pored nje u programu su Vesna Zmijanac i Željko Samardžić. Jednostavno rečeno, nije se štedjelo jer sve opštine i turističke organizacije su saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pjevačima kao ovog ljeta, pa su bili u minusu. Ide se samo na provjereno jer će na taj nacin privući i lokalno stanovništvo, ali i turiste iz cijelog regiona. Interesantno je i to da i pored loše sezone nastupa u Crnoj Gori najveće zvijezde dobijaju najveći novac za ulazak u 2026. godini. To jeste specijalno veče, ljudi vole da se provedu, opuste i da se razonode".