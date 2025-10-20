"Aleksandra i Filip imaju svoje roditelje, ali tu sam i ja": Lepa Brena nikad emotivnije o prinovi u porodici

Lepa Brena je otkrila kako se slažu porodice nakon dolaska prinove i kakva je mala Arija.

Izvor: Instagram/printscreen

U porodicu Živojinović nedavno je stigla prinova. Pjevačica Aleksandra Prijović porodila se i rodila ćerku kojoj su ona i suprug Filip Živojinović dali ime Arija.

Kakve promjene je to unijelo u njihove živote, muzička zvijezda Lepa Brena je prvi put otkrila za emisiju "Stars specijal".

"To je jedna nova ljubav, nova zaljubljenost, ona je za cijelu našu porodicu, moram da priznam, nekako fatalna. Mi smo se svi zaljubili u nju. U našoj porodici su se uglavnom rađali dječaci, mada ćerka moje sestre ima dječaka i djevojčicu. Kad sam ja dobila male naušnice s tirkiznim dijamantom, ćerka moje sestre je prva naslijedila te naušnice, tako da te naušnice nisu stigle do naše unuke, do naše Arije, ali ćemo se pobrinuti da, ako bude željela neke naušnice, da budu tako nešto specijalno za nju", rekla je Brena i dodala:

"Prosto nova ljubav. Čak i mali Aleksandar, Aki, on nju čuva, sjedi pored nje i drži je za ručicu. Mi jedva čekamo da sad ta faza prođe da možemo ono što svi želimo, da je uzmemo i stavimo na grudi, da je nosimo. Fatalna ljubav."

Velika porodica

Brena ima veliku porodicu, a sada je objasnila kako izgledaju njihovi međusobni odnosi.

"Filip ima svoje roditelje, Aleksandra ima svoje roditelje. Ja gledam da budem osoba koja je tu kad njima treba, jer njihova familija je ipak njihova familija, to je neka vrsta bliskosti koja je sasvim logična i normalna. Znaju oni jako dobro da sam ja tu i u dva noću, i u pet noću, i da mi možemo da sjedimo, uzmemo piće i da razglabamo o nekim stvarima, i da plačemo, i da pjevamo zajedno, da se malo izjadamo šta je i kako je jer život nosi stvari koje su i gore i dolje, i da te stvari ostanu među nama. Isti odnos imam i sa Stefanom i sa Viktorom. Ono zbog čega sam srećna, mi smo naučili da razgovaramo o stvarima koje je teško izgovoriti. Otvoreno i iskreno pričamo, mislim da ta neka naša povezanost puno pomaže i meni, a pomaže i djeci da održimo tu našu bliskost.

