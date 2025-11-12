logo
"MC Stojan mi uništio opremu i neće da plati": Muzičar pobijesnio na mrežama, objavio prepisku s pjevačem

Autor Dragana Tomašević
0

DJ Mateo tvrdi da mu je Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, uništio opremu

Muzičar pobijesnio na mrežama, objavio prepisku s pjevačem Izvor: Instagram printscreen / mc_stojan

MC Mateo, poznati di-džej, optužio je MC Stojana da mu je uništio jako skupu opremu, a štetu ne želi da plati.

Mateo je apelovao na kolege da ne iznajmljuju i ne pozajmljuju opremu bilo kome, a onda ispričao nemili događaj sa kolegom MC Stojanom, koji se nedavno oženio.

"Apelujem na sve kolege diždžejve i pjevače da podijele objavu, da se vidi s kakvim klošarima smo okruženi.Unište tuđu imovinu i onda blokiraju i ignorišu odgovornost. Naime, takozvani di-džej od MC Stojana mi je polio di-džej kontrolor i nema mu pomoći, i još priznao u poruci da imam dokaz i ne želi da plati. Ne javlja se na telefon i ni di-džej ni takozvana zvijezda od MC Stojana" napisao je Mateo.

Objavio privatne poruke

On je objavio i privatne poruke koje je razmjenjivao s njima, u nadi da će dobiti novac za popravku.

"Nije mi do novca, nego ne volim nepravdu, kolege muzičari najbolje će razumjeti ovo, jer sigurno ste imali sličnih scena, a niste reagovali", rekao je Mateo.

