Dug je nastao u mjesecima, godinama, kada je Budućnost prodajom fudbalera ostvarila najveće transfere u istoriji.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Dug Fudbalskog kluba Budućnost u avgustu je iznosio 2.270.000 eura, otkrio je izvršni direktor podgoričkog kluba Predrag Kažić, koji je tada preuzeo dužnost, pišu Vijesti.

Kako, zašto - predmet je istrage državnih organa, a Kažić je otkrio da je podnio tri krivične prijave protiv šest ljudi koji su bili u Budućnosti, te da je u pripremi nova prijava za organizovanu kriminalnu grupu.

Ne samo zbog očiglednog "muljanja" sa transferima, već i po mnogim, mnogim drugim osnovama.

Kažić je naveo da su se u međuvremenu pojavile i razne fantomske fakture koje nisu bile proknjižene, potraživanja agenata, naveo je i da je bilo slučajeva da se igračima naprasno povećava premija za osvojenu titulu kada je uveliko bila osvojena - u maju prošle godine.

To što su, međutim, sve pomenute stvari dogodile dok je na čelu kluba bila uprava (ili uprave) koja je postavila ista gradska vlast kao i sada - Kažić je istakao da nije u njegovom domenu.

"Ja svoj posao radim odgovorno i savjesno, i svakog mogu da pogledam u oči. Koliko ću biti na ovoj poziciji - ne znam, ali kada odem želim da ostavim temelj i da neko drugi ko dođe nikada ne zatekne ono što sam ja zatekao", naveo je Predrag Kažić.

Otkrio je i primjer posljednje "velike" prodaje - Andrije Bulatovića, koji je otišao u Lans u transferu vrijednom 1,7 miliona eura.

Budućnost je od toga na kraju dobila 600 hiljada - tek nešto više od 30 odsto.

Kažić je istakao da je Bulatović do neposredno pred odlazak u Lans imao ugovor po kojem mu je pripadalo 20 odsto za transfer do 1.499.999 eura, odnosno 25% za preko 1.500.000, ali da je onda promijenjen - neposredno pred prodaju.

"Potpisan je novi ugovor, po kojem je Bulatoviću zavisno od iznosa pripadalo 40 ili 37,5 odsto. Prodat je za 1.700.000 eura, a pripalo mu je 37,5 odsto. Dobio je po novom ugovoru i premiju za već osvojenu titulu, agentu je pripalo 10 odsto. Kada se odbije iznos sa Fond za solidarnost i za porez, Budućnost je od tog transfera zaradila 600.000 eura", rekao je Kažić i poručio da je to dio krivične prijave koja je podnijeta Specijalnom državnom tužilaštvu, prenose Vijesti.

Uprko svemu, klub će, po Kažiću, do janura biti - na nuli.

Glavni dio budžeta pokriće glavni grad - dva miliona eura, a klub ima potraživanja i prema Partizanu od transfera Andreja Kostića (još dvije rate od po 300 hiljada) kao i ratu od Lansa za Bulatovića.

Kažić je naveo da rezultati nisu za primjer kluba renomea Budućnosti, ali da u sportu - posebno fudbalu, mnogo toga zavisi od rezultata.

"Kada imate rezultate, sve druge stvari padaju u drugi plan".

Cilj Budućnosti, po Kažiću, mora da bude plasman u Ligu konferencija, što posljednjih godina uspijeva mnogim klubovima iz regiona.

Kažić je komentarisao i svježe suspenzije mladih i talentovanih Lazara Mijovića i Andreja Savovića, koji su udaljeni iz prvog tima jer nisu htjeli da revidiraju ugovore potpisane sa prethodnom upravom - i da "obrišu" male klauzule za odlazak iz kluba.

"Mijoviću smo ponudili platu 7.000 eura mjesečno, kapitensku traku i da se igra vrti oko njega, ali nije prihvatio. Dobili smo juče pismo namjere FK Čukarički da za njega plati 80.000 eura, kolika je klauzula u ugovoru. I Savoviću smo ponudili 6.000, ali nam ništa nije odgovorio ni on, ni njegova porodica, ni advokati. Zbog toga je Upravni odbor morao da reaguje", rekao je Kažić.

Na pitanje da prokomentariše opšte mišljenje da se dobar dio odluka u klubu donosi po partijskom, političkom ključu (posljednja u nizu smjena direktora omladinske škole Srđana Radonjića - na njegovo mjesto "spušta" se dosadašnji sportski direktor Gavrilo Petrović) Kažić je naveo da odluke Upravnog odbora ne ulaze u njegov domen kao sportskog direktora.

"Glavni grad bira Skupštinu akcionara, a Skupština akcionara bira Upravni odbor. Što se tiče konkretnih odluka - svaka sa sobom nosi sportski rizik i vrijeme će pokazati da li je bila prava".

Na kraju - plata novog trenera Miodraga Božovića je investicija, a ne teret za klub.

"Kada je uporedimo sa onim što očekujemo da dobijemo, onda je to apsolutno prihvatljivo i rezonski".

Budućnost će se tokom zime pripremati u Malagi.