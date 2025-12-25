Tim Maksa Ferštapena u GT šampionatu potpisao je ugovor sa Mercedesom.

Izvor: Jonathan Bachman / Getty images / Profimedia

Direktor Mercedes-AMG Customer Racing programa, Štefan Vendl, pozdravio je partnerstvo i istakao ambiciju projekta.

"Veoma smo zadovoljni što je Ferštapen Rejsing odlučio da nastupa sa Mercedes-AMG GT3 automobilom u GT World Challenge Europe. Zbog toga nam je izuzetno drago zbog ovog veoma ambicioznog i obećavajućeg projekta, kao i zbog još jednog vrhunskog učešća u Sprint i Endurans programima GT World Challenge Europe", rekao je Vendl.

Kris Lulham će i drugu uzastopnu sezonu voziti za Ferštapen Rejsing u GT World Challenge Europe Sprint kupu.

U sezoni 2026. pridružiće mu se Danijel Junkadelja, koji donosi bogato GT3 iskustvo i snažan dosadašnji učinak sa Mercedes-AMG automobilima.

Njih dvojica će deliti Mercedes-AMG GT3 na svih pet trka Sprint kupa, koje se voze na nekim od najpoznatijih evropskih staza, dok će operativni dio programa voditi 2 Seas Motorsport.