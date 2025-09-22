MC Stojan kupio tri placa na Kosmaju: Riješio da proširi biznis, zida kuće za izdavanje

Komšinica sa Kosmaja otkrila čime se bavi reper MC Stojan i kako zarađuje

Izvor: Instagram printscreen / mc_stojan

Reper MC Stojan ima kuću na planini Kosmaj, a kako je riješio da proširi biznis, kupio je nekoliko manjih placeva kako bi ih opremio kućicama za izdavanje.

"Stojan tu često dolazi i boravi, a razvio je lijep posao. To su kućice za izdavanje, lijepo je i sve je tu nekako uklopio. Tu je nekoliko manjih placeva spojeno, oko tri ili tako nešto, međutim, sve je to sa donje strane. Ne možete ovdje sa ulice to da vidite. Ovdje je mnogo lijepa priroda, raj na zemlji i mnogo poznatih je izgradilo kuće", rekla je komšinica s Kosmaja.

Stojan u Boegrad samo dolazi zbog posla, a na društvenim mrežama često objavljuje snimke i fotografije sa egzotičnih destinacija.

"Urlao ispred zgrade"

MC Stojan je bio u vezi sa pjevačicom Zoranom Mićanović, koja ga je ostavila nakon što je saznala da je navodno prevario na Kipru.

Nakon raskida je otkazala nastupe do kraja mjeseca, a sadaStar piše i da nije htjela da se javi bivšem dečku na telefon, zbog čea je on riješio da joj u pola noći bane ispred stana. MC Stojan je navodno vikao i lupao na vrata, zbog čega su komšije htjele da zovu policiju.

"Zorana nije htjela da se javi Stojanu na telefon, ma nije htjela da ga ni čuje, ni vidi. On je zvao i njenog tatu i njene drugarice i molio ih da ga spoje sa njom, međutim, oni su mu rekli da će joj prenijeti, ali da toliko samo mogu da učine. On je nju preko poruke upozorio da će joj banuti na vrata ako mu se ne javi. Zorana se loše osjećala i nije izlazila iz stana kada je malo posle ponoći čula dreku ispred vrata i zvono. Stojan je bio uporan da mu otvori, ali se ona pravila kao da nije u stanu jer se nadala da će tako brže otići", rekao je neimenovani izvor i dodao:

"On je govorio da zna da je u stanu i da se neće pomjeriti dok mu ne otvori. Zorana je nije htjela uopšte da mu se obrati, nastavila je da se pravi da nije tu. Zatim je čula komšije koje se svađaju sa Stojanom jer remeti javni red i mir, probudio je ljude. Što je najgore, Stojan ne pije, trijezan je sve to napravio. Onda vam je jasno koliko se zaljubio. Zorana je kada je čula raspravu izašla i rekla mu je da nestane i izvinjavala se komšijama. Međutim, neko je pozvao policiju koja je stigla i koja je tražila Stojanu dokumenta. Zorana je rekla da ga oni opomenu i da napusti zgradu. Tako je i bilo, izašao je sa policijom, ali na sreću samo je dobio usmenu opomenu", rekao je izvor blizak pjevačici.

(Blic, MONDO)