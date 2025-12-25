Opština Zeta reagovala je na ponude gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića građanima Botuna, ocjenjujući ih kao miješanje u nadležnosti druge lokalne samouprave i politički populizam.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Opština Zeta oglasila se povodom najnovijih ponuda gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića upućenih stanovnicima Botuna, ocjenjujući ih kao neprimjereno zadiranje u nadležnosti druge lokalne samouprave i primjer političkog populizma.

U saopštenju se ističe da je problematično to što Mujović, u svojstvu gradonačelnika Podgorice, građanima naselja koje se nalazi na teritoriji Opštine Zeta nudi garancije koje ne spadaju u njegovu nadležnost, čime se, kako navode, direktno i grubo zadire u ingerencije Opštine Zeta.

„Do sada nije zabilježeno da Opština Zeta nudi bilo šta stanovnicima Maslina ili drugih podgoričkih naselja, dok gradonačelnik Podgorice kontinuirano pokušava da se uključi u pitanja koja se tiču teritorije Zete“, navodi se u reagovanju.

Iz Opštine Zeta poručuju Mujoviću da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o lokalnoj infrastrukturi u Botunu, podsjećajući da je u obnovu puteva uloženo oko 400.000 eura, da je glavni put asfaltiran, a škola rekonstruisana.

„Međutim, ostaje pitanje ko bi pohađao tu školu ukoliko bi se protiv volje građana izgradilo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda“, upozoravaju iz Opštine.

Dodaju i da nema potrebe za brigom ni kada su u pitanju penzioneri, dječija igrališta i javni objekti, naglašavajući da je mandat aktuelne vlasti u Zeti obilježen obnovom igrališta, lokalnih saobraćajnica, škola i vrtića. Za, kako navode, stagnaciju i usporen razvoj opštine direktno odgovornim smatraju gradonačelnika Podgorice.

„Vi ste jedini krivac, jer Opštini Zeta nijeste prenijeli ni jedan kvadratni metar zemljišta u vlasništvo. Umjesto jeftinog populizma i pijačne trgovine koju predstavljate kao garancije, bolje bi bilo da se bavite problemima u sopstvenoj opštini“, poručuju iz Zete.

U reagovanju se dalje navodi da Mujović pogrešno miješa nadležnosti, kao primjer navodeći rekonstrukciju niskonaponske elektrodistributivne mreže, koja je u nadležnosti CEDIS-a, kako na teritoriji Podgorice, tako i Zete.

„Ako već pokazujete toliku brigu za stanje u susjednim opštinama, podsjećamo vas da se na svakom ulazu u Glavni grad nailazi na barikade i obustavljene radove, od Zabjela do Donje Gorice“, navodi se u saopštenju, uz napomenu da saobraćajni kolaps i nedostatak parking prostora u Podgorici nije potrebno dodatno naglašavati.

Opština Zeta pozvala je gradonačelnika Podgorice da se uzdrži od miješanja u njene nadležnosti i da, ukoliko zaista želi dogovor i kompromis, uvaži jasno iskazanu volju građana sa lokalnog referenduma.

„Više od 98 odsto građana Zete, uz izlaznost od skoro 65 odsto, jasno je iskazalo svoj stav o vašim ponudama i namjerama“, navodi se u reagovanju.

Na kraju, iz Opštine Zeta poručuju da je jedini put ka dogovoru okončanje procesa razgraničenja između dvije opštine, uz jasan stav da se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda mora graditi na teritoriji Podgorice, „za potrebe te opštine“.