Kako navode, otvorene su tri ponude koje su dostavili konzorcijum Cengiz-Azvirt, kompanija China Communications Construction Company Limited i konzorcijum POWERCHINA Ltd. – STECOL – PCCD.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Monteput d.o.o. otvorio je finansijske ponude u okviru tendera za projektovanje i izvođenje radova na auto-putu Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevica, saopštili su iz Monteputa.

Kako navode, otvorene su tri ponude koje su dostavili konzorcijum Cengiz-Azvirt, kompanija China Communications Construction Company Limited i konzorcijum POWERCHINA Ltd. – STECOL – PCCD.

“Prije otvaranja finansijskih ponuda sprovedena je procedura tenderskog postupka prema strandardima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja je uključivala evaluaciju tehničkog dijela ponuda otvorenih 31. oktobra 2025. Inicijalno vrednovanje je rezultiralo kvalifikovanjem kompanija za naredno podnošenje dokumentacije koje je, takođe, bilo sadržano od tehničkog i finansijskog dijela”, piše u saopštenju.

Kako navode, nakon vrednovanja i ocjene podnijetih ponuda, pregleda tehničkog dijela ponuda četiri kompanije/konzorcijuma, evaluaciona komisija je utvrdila da dva konzorcijuma i jedna kompanija ispunjavaju uslove za otvaranje finansijskog dijela ponude. Ponuda konzorcijuma Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation sa Shandong Luqiao Group nije ispunila uslove za kvalifikovanje za otvaranje finansijskog dijela ponude.

“Slijedi konačno vrednovanje i utvrđivanje da li je finansijska dokumentacija dostavljena u skladu sa tenderskim uslovima. Potom se sačinjava finansijski izvještaj na osnovu evaluacije tehničkog i finansijskog dijela ponuda, na koji u konačnom saglasnost daje EBRD. Po dobijanju saglasnosti EBRD-a uslijediće potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da s obzirom na to da je postupak u toku, Monteput u ovom trenutku nije u mogućnosti da javno saopšti dodatne informacije.

“U skladu sa pravilima i procedurama EBRD, kao finansijera projekta, objavljivanje detaljnijih podataka moguće je isključivo uz saglasnost banke. Javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana po okončanju evaluacionog postupka i dobijanju potrebnih odobrenja od strane banke”, zaključuje se u saopštenju.