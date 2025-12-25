Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da za tri ponude postoje razlozi za obavezno isključenje, dok je jedna ponuda ocijenjena kao neispravna jer nije sačinjena u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rudnik uglja (RUP) je poništio tender za uslugu transporta uglja od Pljevalja do postrojenja Elektroprivrede Srbije (EPS), procijenjene vrijednosti 3,6 miliona eura bez PDV-a nakon što je utvrđeno da nijedna od pristiglih ponuda nije ispravna ili da su ponuđači isključeni iz postupka.

Na tender su pristigle četiri ponude, uključujući zajedničku ponudu kompanija “Virom Group” iz Beograda i “Bedem Energy Solutions” iz Pančeva, zatim zajedničku ponudu “MP Royal Corporation”, “Zlatar prevoz”, “Zlatar šped” i autoprevozničke radnje “Golf šped Trivuna Vujetića”, ponudu ponuđača koji je koristio kapacitete firme “Matador šped iz Prijepolja, kao i zajedničku ponudu firmi “Steel Express Logistics” i “Kordun Metali” iz Novog Sada.

Ponuđači mogu izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke. Ova odluka je objavljena 19. decembra.

RUP je raspisao 6. novembra oglas za izbor izvođača usluge transporta uglja od Pljevalja do postrojenja Elektroprivrede Srbije. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 3,6 miliona eura, uz dodatnih 756 hiljada eura na ime PDV-a, što ukupno čini vrijednost tendera veću od 4,3 miliona eura.

Predmet nabavke obuhvata transport uglja na relacijama od Rudnika uglja sa lokacija separacije “Doganje” i drobilane “Maljevac” do deponija u postrojenjima TENT A, TENT B, TE Morava i Vreoci. Ugalj će se isporučivati sukcesivno, prema mjesečno definisanoj dinamici, a rok izvršenja ugovora je do 31. marta 2026. godine.

U postupku javne nabavke mogu učestvovati isključivo privredni subjekti koji ispunjavaju stroge uslove definisane Zakonom o javnim nabavkama.

Između ostalog, ponuđači moraju dokazati da posjeduju licencu za međunarodni transport robe i izvod licence za svako vozilo koje će biti angažovano u realizaciji ugovora i da posjeduju značajno iskustvo u transportu uglja.

Uslov je bio da su u posljednje tri godine uspješno realizovali najmanje jedan ugovor o kamionskom transportu uglja ukupne količine od najmanje 100.000 tona.

Osim iskustva, ponuđači moraju imati najmanje jedno odgovorno lice za nadzor i organizaciju transporta sa srednjom ili višom stručnom spremom, najmanje 40 vozača C kategorije, sa važećim vozačkim dozvolama i dokazima o angažovanju i minimum 40 kamiona-kipera bruto nosivosti od 32 do 41 tonu, tehnički ispravnih, registrovanih za međunarodni transport i osiguranih.

Izvršni direktor Rudnika uglja Nemanja Laković potpisao je višemilionski ugovor sa Elektroprivredom Srbije (EPS) o isporuci 100.000 tona mrkog uglja 24. oktobra, što je jedan je od najvećih izvoznih aranžmana u posljednjih nekoliko godina i obezbjeđuje višemilionski prihod najvećoj pljevaljskoj kompaniji.

Prema ugovorenim uslovima, ugalj će se prodavati po cijeni od 8 eura po kilodžulu, što, prema trenutnoj kalorijskoj vrijednosti, iznosi oko 80 eura po toni. Dnevno će se isporučivati između 30 i 40 kamiona, a sav ugalj biće mjeren na vagi Rudnika uglja Pljevlja. Laković je radnije kazao “Vijestima” da od ovog posla očekuju prihod od četiri do pet miliona eura.

Prema ugovoru, Rudnik je u obavezi da organizuje transport uglja do kupca.

Ovo nije prvi ugovor između pljevaljskog Rudnika i Elektroprivrede Srbije. U maju 2022. godine, tadašnji izvršni direktor Milan Lekić potpisao je sa v. d. direktorom EPS-a Miroslavom Tomaševićem ugovor o kupoprodaji uglja. Tada je planirana isporuka od 300.000 tona mrkog lignita, od čega 40.000 tona u prvoj fazi, po cijeni od 28,8 eura po toni za toplotnu moć od 8.000 kJ/kg.

Taj ugovor, međutim, nije realizovan do kraja. EPS ga je jednostrano raskinuo, navodeći da Rudnik nije dostavio mjenicu kao sredstvo obezbjeđenja. O raskidu su se tada vodile brojne polemike, dok je EPS tvrdio da je Rudnik prekršio formalne obaveze, Lekić je izjavio da je riječ o “administrativnom nesporazumu” koji je mogao biti riješen dogovorom.

Nedugo zatim, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) po krivičnoj prijavi Demokratske partije socijalista, pokrenulo je istragu protiv rukovodstva Rudnika, tražeći od Milana Lekića da objasni kako je formirana cijena od 28,8 eura po toni po kojoj je ugalj prodavan EPS-u. Istovremeno, Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) izuzelo je kompletnu dokumentaciju o nabavci rudarskih dampera, što je otvorilo dodatna pitanja o načinu poslovanja tadašnje uprave.