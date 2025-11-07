logo
Kako izgleda sin Suzane Jovanović? Uskoro će joj ostvariti najveću želju, o njegovom odnosu sa Popovićem javnost brujala

Autor Ana Živančević
0

Danijel je Suzanin sin iz prvog braka sa Radetom Zdravkovićem.

Kako izgleda sin Suzane Jovanović? Izvor: Instagram printscreen

Odjeknula je vijest da će Suzana Jovanović postati baka. Naime, kako prenose domaći mediji, njen sin iz prvog braka, Danijel, očekuje bebu sa svojom izabranicom Tijanom. 

Pogledajte fotografije porodice Popović:

Suzana nije krila da joj je velika želja da se ostvari u ulozi bake, a njen pokojni suprug, poznati producent Saša Popović prihvatio je Danijela kao sopstvenog sina. Suzana i Saša imaju ćerku Aleksandru, koja se rodila 1998. godine.

Pjevačica je Danijela dobila sa samo 18 godina sa harmonikašem Radetom Zdravkovićem. Ovaj brak nije potrajao dugo, te je Suzana sa Danijelom otišla kod svojih roditelja. Ona je nakon toga upoznala Sašu, koji je odmah prihvatio Danijela. Upravo je o tome pjevačica svojevremeno govorla:

"Riječ očuh zvuči zaista jezivo, ali u našoj porodičnoj situaciji je potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela - 'Kao da je moj sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac'. Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno. Ako muškarac nečim može da vas 'kupi' u životu, onda je to kada prihvati vaše dijete iz prvog braka. To je bolje nego da sam dobila sedmicu na lotou. On uopšte ne razdvaja Aleksandru i Danijela. Oboje su naša djeca."

Popović je zaposlio Danijela u "Grandu" kao ton-majstora. Upravo je na poslu upoznao svoju ljepšu polovinu Tijanu, koja je radila kao šminkerka. Par je pre nekoliko godina izgovorio sudbonosno "da" u jednom prestižnom restoranu. Najveseliji na proslavi bili su Suzana i pokojni Saša.

Pogledajte fotografije Danijela:

