"Prošlo je šest mjeseci": Porodica Saše Popovića objavila čitulju, dirljive riječi rasplakale mnoge

Prije pola godine preminuo je Saša Popović, a porodica će mu održati pomen.

Izvor: Youtube/FullScreen Media/Printscreen

Dugogodišnji direktor "Grand produkcije" Saša Popović preminuo je 1. marta ove godine, nakon duge i teške bolesti. Porodica će sjutra na Bežanijskom groblju obilježiti šestomjesečni pomen, dok je danas objavljena i čitulja u znak sjećanja.

"Prošlo je pola godine otkako nisi s nama, a svaki dan bez tebe je tiši, prazniji i teži. Vrijeme ne liječi, samo nas podsjeća na to koliko nam nedostaješ. Jer, nisi bio samo dio našeg života, bio si njegovo srce. Tvoj odlazak ništa nije izbrisao, tvoje prisustvo uz nas je vječno", stoji u čitulji ispod koje su potpisani supruga Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i snaha Tijana.

Izvor: Kurir

Suzana Jovanović obavijestila je javnost da će se šestomjesečni pomen Saši Popoviću održati sutra, 30. avgusta, u 12 časova, parastosom na Novom Bežanijskom groblju. Pozvala je sve koji žele da odaju poštu da se pridruže porodici u molitvi i zajedničkom sjećanju.

Suzana otvorila dušu

Nakon pet mjeseci bola, smogla je snage da ispriča za "Scandal" sve što je prošla, od borbe sa bolešću, preko oproštaja, pa do emotivnih poslednjih reči koje joj je Saša uputio.

"Bukvalno sam umirala zajedno s njim, ne možeš da mu pomogneš, ne znaš šta da uradiš. Gledaš sve to i nemoćan si, ali vidiš da mu je sve teže i teže. Mi smo otišli u Pariz da primi terapiju i da se vratimo kući, ne desetak dana je bila terapija. Kad su ga smjestili u sobu, krenule su analize i doktori su slegli ramenima. Tada su rekli da situacija uopšte nije dobra i da je jetra u jako lošem stanju, da je bila puna metastaza. Svaka naredna terapija je mogla samo da ga ubije. Taj trenutak kad mi je saopštila, a ja onda njemu, to su ljekari tražili da mu ja saopštim", prisjeća se Suzana kroz suze.

