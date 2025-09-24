logo
"Ne trebaju mi ni apartmani ni ferari": Suzana Jovanović otkrila šta radi s nasledstvom nakon smrti Saše Popovića

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica je nakon smrti supruga naslijedila veliko bogatstvo, brojne nekretnine, poslove i čuveni skupocjeni vozni park.

Suzana Jovanović otkrila šta radi s nasledstvom nakon smrti Saše Popovića Izvor: Youtube/FullScreen Media/Printscreen

Kreativni direktor i osnivač "Grand" produkcije, Saša Popović, napustio nas je u martu u 71. godini, ostaviši iza sebe suprugu Suzanu, ćerku Aleksandru i sina Danijela.

U potresnoj ispovjesti za "Scandal", njegova udovica govorila je o imovini koju je naslijedila, te se dotakla apartmana koje su imali u Opatiji.

Pogledajte kako izgleda njihov stan u Opatiji:

"Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Djeca uopšte nisu voljela da odlaze tamo. Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra uopšte nije voljela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja... Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam vidjela da mu je lijepo. Onda smo donijeli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati", rekla je Suzana za "Scandal".

Takođe, ona je u poslednjem broju ovog tabloida dodala da je dio njegovog voznog parka rasprodala.

"Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od djece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Djeca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim 'smarta', tako da meni ni 'ferari', ni 'lambordžini' nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primijećena. Živim za druge stvari koje nemaju cijenu - okrenuta sam Bogu i duhovnim vrijednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrednije", rekla je ona za "Scandal" i dodala:

Pogledajte Sašin vozni park: 

"Mene više ništa ne može da zaboli. Ono najbolnije se već desilo - otišao mi je Sale," izjavila je vidno emotivna Suzana.

Tagovi

saša popović suzana jovanović nasledstvo

