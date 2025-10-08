Evo gde Suzana Jovanović provodi dane: Nije se pojavila kod Viki Miljković na slavlju, otkriveno i zašto

Suzana provodi dane u tišini, okružena porodicom i uspomenama na supruga.

Pevačica Viki Miljković i njen suprug Taške napravili su gala slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, i tom prilikom okupili brojna imena sa domaće javne scene.

Viki je dugogodišnja prijateljica bila pokojnom Saši Popoviću i njegovoj porodici, te je tako na slavlje pozvala sada njegovu udovicu Suzanu Jovanović.

Kako se navodi, Suzana je poziv od Viki primila sa puno emocija, ali nije smogla snage da se pojavi na ovom veselju.

"Suzana je i dalje u velikoj žalosti. Iako se trudi da bude jaka, bol ne prolazi. Znala je da bi je atmosfera na proslavi, gde je svuda muzika i veselje, samo dodatno slomila. Saša je bio deo svakog njenog trenutka, pogotovo kad su u pitanju kolege i prijatelji. Sve to bi joj sada bilo previše teško", otkriva izvor blizak pevačici.

Suzana, kako dodaje sagovornik, provodi dane u tišini, okružena porodicom i uspomenama na supruga.

"Svesna je da će jednog dana morati da se vrati i među ljude i na scenu, ali za to još nije spremna. Svaka pesma, svaka nota podseća je na Sašu. I zato se povukla, jer joj treba vreme da zaleči sve rane koje su još uvek sveže", dodaje izvor.

Pogledajte ko se sve pojavio kod Viki na slavlju: