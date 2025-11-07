Suzana Jovanović postaje baka: Ovo je bila jedina neostvarena želja Saše Popovića

Pjevačica Suzana Jovanović uskoro će dobiti prvo unuče. Njen sin Danijel, iz prvog braka, čeka dijete sa svojom suprugom Tijanom.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, Instagram/suzanajovanovic

Kako Informer ekskluzivno saznaje Suzani Jovanović se ostvarila najveća želja, a to je da se ostvari u ulozi bake.

Saša Popović, koji je bitku sa teškom bolešću izgubio u martu ove godine, nije doživio da se ispuni i njegova jedina, neostavrena, želja.

Popović je Suzaninog sina Danijela prihvatio kao svog i žalio je što mu nije biološki otac. Ni po čemu ga nije razdvajao od ćerke, koju je dobio u braku sa Suzanom, a njegovim uspjesima podjednako se radovao kao i Aleksandrinim.

Mikica Gačić, harmonikaš i porodični prijatelj porodice Saše Popovića, nedavno je rekao za Informer da će Suzana jedino u unučetu naći spas nakon gubitka supruga.

"To će biti najveća radost u njenom životu. U unučetu bi našla utjehu. Pa i danas smo baš pričali o tome, seli smo kad je završila neke svoje obaveze i kaže: ''Bože zdravlja samo to da bude i onda će i kuća da se napuni'' i tako. Saša je njega gledao i volio kao svog rođenog sina, nikada ga nije razdvajao od Aleksandre. Danijel je profesionalac i u poslu je vrijedan, radan i pouzdan. Zaista fin momak" rekao je Mikica.

(Informer.rs/MONDO)