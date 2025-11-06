logo
Mile Kitić zaigrao "prljavi ples" pa se sapleo na bini: Zbog njegovog hit komentara snimak postao viralan

Autor Marina Cvetković
0

Njegova duhovita reakcija u sekundi je postala viralni hit na društvenim mrežama.

Mile Kitić zaigrao "prljavi ples" pa se sapleo na bini Izvor: TikTok/milekitic.za.sva.vremena

Nije rijetkost da pjevači tokom nastupa ili koncerata dožive poneki peh, a u današnje vrijeme gotovo da ništa ne može da prođe nezapaženo, jer sve se bilježi kamerom. Takvi snimci vrlo brzo završe na društvenim mrežama, gde postaju viralni i dijele ih korisnici širom interneta.

Sada se slična situacija dogodila i Miletu Kitiću – trenutak sa njegovog nastupa zabilježila je publika, a snimak je potom objavljen na TikToku.

@milekitic.za.sva.vremena#milekitic#funny#comedia♬ original sound - Mile Kitić

Naime, pjevač je zapeo za ozvučenje koje je bilo postavljeno na bini. Srećom, nije pao, a odmah je reagovao na svoj prepoznatljivo duhovit način:

"Nemoj se gurat!" poručio je Kitić, a potom je šutnuo ozvučenje, što je nasmijalo ljude u publici ali i na mrežama.

Evo kako izgleda njegova i Martina nova vila na Avali:  

