Mile Kitić zaigrao "prljavi ples" pa se sapleo na bini: Zbog njegovog hit komentara snimak postao viralan

Njegova duhovita reakcija u sekundi je postala viralni hit na društvenim mrežama.

Izvor: TikTok/milekitic.za.sva.vremena

Nije rijetkost da pjevači tokom nastupa ili koncerata dožive poneki peh, a u današnje vrijeme gotovo da ništa ne može da prođe nezapaženo, jer sve se bilježi kamerom. Takvi snimci vrlo brzo završe na društvenim mrežama, gde postaju viralni i dijele ih korisnici širom interneta.

Sada se slična situacija dogodila i Miletu Kitiću – trenutak sa njegovog nastupa zabilježila je publika, a snimak je potom objavljen na TikToku.

Naime, pjevač je zapeo za ozvučenje koje je bilo postavljeno na bini. Srećom, nije pao, a odmah je reagovao na svoj prepoznatljivo duhovit način:

"Nemoj se gurat!" poručio je Kitić, a potom je šutnuo ozvučenje, što je nasmijalo ljude u publici ali i na mrežama.

