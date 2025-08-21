logo
"Kraljica trotoara" nije trebalo da bude narodnjak? Mile Kitić otkrio kome je bila namijenjena pjesma

Autor Ana Živančević
0

Folker je ispričao zanimljivu anegdotu vezanu za jedan od svojih najvećih hitova.

"Kraljica trotoara" nije trebalo da bude narodnjak? Mile Kitić otkrio kome je bila namijenjena pjesm Izvor: Instagram/milekitic

Jedan od najvećih hitova narodne muzike, pesma "Kraljica trotoara", kojom je Mile Kitić ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, prvobitno nije bila zamišljena kao narodnjak. Kako je pjevač otkrio, njen autor Steva Simeunović imao je potpuno drugačiju ideju.

"Došao sam kod njega kući sa suprugom Martom. Listao je svoju svesku sa tekstovima i naišao na 'Kraljicu trotoara'. Međutim, rekao mi je da ta pjesma nije za mene", prisetio se Kitić.

Simeunović je pjesmu zamislio u pop maniru, sa zvukom dve akustične gitare i pripovedačkim pristupom, namijenjenu pjevaču poput Đorđa Balaševića.

"Marti se to ipak dopalo, mada me je tekst malo zbunio. Na kraju sam je ipak uzeo", otkrio je Mile kroz smijeh.

U studiju, međutim, nije sve išlo glatko. Aranžer Pera Zdravković u početku nije bio oduševljen idejom da pjesmu pretvore u narodnjački hit.

"Kad sam ušao u studio, Pera nije bio baš siguran u pjesmu. Ali su zato Kemiš i moja Marta vjerovali u nju. Pera je na kraju otišao kući, prespavao, vratio se sjutradan i napravio aranžman. I desilo se to što se desilo", ispričao je Kitić u emisiji Iz profila.

Hit je ubrzo zaživio i postao nezaobilazan na njegovim nastupima, iako je u početku izazivao podijeljene reakcije.

"Ispao sam tada najhrabriji od svoje generacije. Pljuvali su me za mnoge pjesme koje sam snimio, a danas ne može da prođe nijedan moj nastup bez njih", zaključio je Mile.

Izvor: Grand/ MONDO

