Da li znate kako je pravo ime Mileta Kitića? Godinama krio istinu, otkrio šta mu piše u ličnoj karti

Autor Ana Živančević
Pjevač Mile Kitić progovorio je o svom imenu.

Da li znate kako je pravo ime Mileta Kitića Izvor: Instagram/milekitic

Mile Kitić je decenijama jedan od najpopularnijih pjevača na domaćoj estradi, ali detalji iz njegovog privatnog života i dalje su široj javnosti prilično nepoznati. Koliko malo se zna o njemu, govori i činjenica da mnogi ne znaju ni njegovo pravo ime. Gostujući u jednoj emisiji, Mile je otkrio šta zaista piše u njegovoj ličnoj karti.

"Moje pravo ime je Milojko"; rekao je tada pjevač u emisiji na televiziji "Pink".

Kolika je penzija Mileta Kitića?

Inače, u medijima se šuškalo da Mile Kitić uskoro planira da se penzioniše, a pjevač nam je nedavno otkrio da je on već godinama u penziji, ali to ne znači da će prestati da pjeva i drži koncerte.

"Ja sam već u penziji, godinama. Imam veliku penziju. Bosansku 62 eura, pošto sam živio u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 eura, može da se skupi za ručak (smijeh)", rekao je pjevač.

"Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i njemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pjevam, poderao sam se pjevajući, ako nisam uspio nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena... Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve", ispričao je ranije Mile Kitić.

