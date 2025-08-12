Ova vila je samo jedna u nizu luksuznih nekretnina koje posjeduju Kitić i njegova supruga Marta Savić.
Elena Kitić proslavila je rođendan u vili na Avali, u koju se nedavno preselila sa porodicom. Proslava je održana u krugu prijatelja i kolega, a slavlje je organizovano pored bazena koji se nalazi u okviru ovog velelepnog zdanja. Jedan od zapaženijih trenutaka bio je i kada je Mile Kitić pozirao sa ćerkom, ne skidajući osmijeh sa lica.
Pogledajte kako je Elena Kitić proslavila rođendan u novoj vili na Avali:
Dečko je grli i ljubi, a u pozadini vila od milion €: Elena Kitić proslavila rođendan i useljenje u dvorac na Avali
Eleni je rođendan među prvima čestitao i njen dečko, producent i muzičar Mihajlo Mixa Vujić.
On je na društvenim mrežama podijelio emotivnu fotografiju na kojoj je ljubi u glavu, uz poruku: "Srećan rođendan ljubavi".
Luksuzna vila na Avali
Inače, rođendanska žurka njihove ćerke Elene Kitić bila je ujedno i proslava useljenja u novu vilu na Avali, koja se prostire na velikoj površini i uključuje luksuzan bazen, u čijem ambijentu je i organizovano slavlje.Izvor: Instagram printscreen/ aleksandra_mladenovic
Folker Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić važe za jedan od najimućnijih parova na domaćoj estradi, a pored kuće u Beogradu i nekretnine na Dominikani, par se uselio u velelepnu vilu na Avali. Kako navode domaći mediji, cijena ove nekretnine procjenjuje se na milion eura. Poznati pjevač je sa porodicom živeo u vili na Dušanovcu, prije nego što se preselio na Avalu.
Pogledajte kako izgleda vila Mileta Kitića na Dušanovcu:
Dečko je grli i ljubi, a u pozadini vila od milion €: Elena Kitić proslavila rođendan i useljenje u dvorac na Avali