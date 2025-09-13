logo
"Pola pjevača je bilo s njom, za noć nam je davala 7.000 €": Pjevač šokirao priznanjem sa kim je izgubio nevinost

Autor Marina Cvetković
Ono što je sve šokiralo je to da je Mile Kitić dobio novac nakon čina. Kitić je dodao i da je pola pjevača još bilo s čuvenom Nadom.

Pjevač šokirao priznanjem sa kim je izgubio nevinost Izvor: Instagram/milekitic

Mile Kitić pola vijeka je na muzičkoj sceni. Mnogo anegdota pamti s raznih nastupa i gostovanja širom svijeta, a nedavno se podsjetio trenutka kada je izgubio nevinost.

Ono što je sve šokiralo je to da je pjevač dobio novac nakon čina. Kitić je dodao i da je pola pjevača još bilo s čuvenom Nadom.

"S tom Nadom iz Čikaga bilo je pola pjevača mlađe generacije, i bez obzira na to što sam bio dijete, morao sam da popijem da bih legao s njom. Imala je mnogo love i plaćala bi za intimni odnos po 1.000 dolara. Uradio sam to za desetku. Poslije mi je kupila neki sat od 7.000 dolara koji sam prodao Ciganinu za upola manje love", šokirao je jednom prilikom Mile Kitić.

Pjevač se nikada nije libio da prizna da je supruzi bio nevjeran, te je jednom prilikom otkrio i da u tom momentu ima ljubavnicu.

"Ne postoji grad gdje nisam imao djevojku, imao sam jednom deset odjednom. Nikada nisam plakao zbog nekog, bio sam mlad. Mlad sam se i oženio. I kada sam stupio u brak imao sam ljubavnicu, imam i dan-danas. Pored Marte imam", rekao je Kitić.

Pogledajte Martu i Mileta u galeriji:

(Kurir / MONDO)    

mile kitić

