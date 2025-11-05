logo
Marija Šerifović ponovo u "Zvezdama Granda": Isplivao video sa snimanja, otkrila koja je njena uloga

Autor Ana Živančević
0

Marija Šerifović godinama je bila dio popularnog takmičenja.

Isplivao video sa snimanja, otkrila koja je njena uloga Izvor: prinscreen/youtube/goodboy03210

Pjevačica Marija Šerifović bila je dugogodišnji član stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", ali je u julu ove godine saopštila javnosti je da napušta ovaj projekat.

Pogledajte fotografije Marije Šerifović:

Kako je i navela, nova sezona ovog šou programa muzičkog karaktera započet je bez nje, ali je novom objavom sve šokirala i zbunila.

Naime, ona je sada je sve iznenadila kada se pojavila na Košutnjaku, te se oglasila iz studija Granda u kom je do nedavno snimala emisije.

Pjevačica je sa mesta gde sedi žiri objavila video na svom Instagram profilu, uz opis:

"Kvartalna inspekcija", našalila se Šerifovićeva.

Još uvjek nije poznato da li je Marija došla da posjeti kolege i stare saradnike ili će ipak dio biti jedne od emisija muzičkog takmičenja.

Marija o današnjoj muzici

Podsjetimo, pjevačica se oglasila na svom Instagram profilu povodom novog albuma Nataše Bekvalac. Ona je podigla veliku prašinu svojim komentarom o stanju na muzičkoj sceni.

"U poslednje vrijeme svi izdaju albume koji su isti, plitki, bez ukusa i estetike. Rijetko ko zaista ima šta da kaže", napisala je Šerifovićeva i istakla je da muzika Nataše Bekvalac izuzetak.

"Album 'Mama' je sve ono što danas rijetko čujemo", dodala je Marija.

Tagovi

Marija Šerifović Zvezde Granda

