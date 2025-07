"Hvala Bogu što je Marija Šerifović otišla iz žirija": Bivša učesnica Zvezda Granda raspalila po pjevačici

Tamara Radmilović, bivša takmičarka Zvezde Granda, srećna što je Marija Šerifović otišla iz žirija.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pjevačica Marija Šerifović nedavno je saopštila da nakon 10 godina odlazi iz muzičkog takmičenja Zvezde Granda, što je rastužilo gledaoce ovog formata, a neke pjevače i obradovalo.

Među njima je nekadašnja takmičarka Granda Tamara Radmilović, koja je istakla da kandidatima fali nova energija.

"Iskreno, hvala Bogu što Marija više neće biti u žiriju. Bila je dosadna, kao i većina ostalih članova. Vrijeme je za pravo osveženje", rekla je Tamara Radmilović i dodala da je publika spremna za novitete, a da su članovi žirija možda i umorni od dosadašnjih uloga".

"Vjerujem da je došlo vrijeme za osvježenje u žiriju Zvezda Granda. Publika voli da vidi nešto novo, a i žiri se, čini mi se, pomalo umorio. Ako je tačno da će Desingerica biti dio Pinkovih zvijezda, to me iskreno raduje. On je zanimljiv, duhovit i pravi šoumen, a danas je to možda i važnije od samog pjevanja. Šou-biznis nije samo pjevačko takmičenje, to je i energija, harizma i priča koja puni naslovne strane"

Na pitanje o tome koga bi volela da vidi u žiriju Zvezda Granda, Tamara je istakla:

"Voljela bih da Grand u žiriju ima nekoga ko prati savremene trendove, zna kako se danas gradi karijera i može da prepozna ko zaista može da postane zvijezda. Možda baš nekoga poput Desingerice".

(Informer, MONDO)