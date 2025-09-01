logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kratka i jasna poruka Marije Šerifović: Oglasila se nakon početka snimanja nove sezone "Zvezde Granda"

Kratka i jasna poruka Marije Šerifović: Oglasila se nakon početka snimanja nove sezone "Zvezde Granda"

Autor Ana Živančević
0

Popularno takmičenje ulazi u novu sezonu, a nekadašanja članica žirija Marija Šerifovič oglasila se na Instagramu.

Kratka i jasna poruka Marije Šerifović: Oglasila se nakon početka snimanja nove sezone "Zvezde Grand Izvor: M.P./ATAIMAGES

Marija Šerifović odlučila je da se povuče iz žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a nakon završetka prethodne sezone potvrdila je da je više nećemo gledati u toj ulozi. Ipak, u javnosti su se pojavile spekulacije da je pjevačica u pregovorima o povratku, ali zvanična potvrda još uvijek nije stigla.

Počelo je snimanje prve epizode nove sezone "Zvezda Granda", i to oko 13 časova. Ipak, Marija Šerifović se do ovog trenutka nije pojavila, ni traga ni glasa od popularne pjevačice.

Marija se oglasila na svom Instagram profilu, gdje je objavila fotografiju na kojoj leži opušteno ispod suncobrana, dok se pred njom prostirao idiličan pogled na dvorište puno palmi. Uz prizor iz raja, Marija Šerifović je poručila kratko i jasno:

"Ne uznemiravaj."

Izvor: Instagram printscreen/ serifovic

Podsjetimo, navodno Marija Šerifović je pregovarala sa čelnicima "Zvezda Granda", a izvor je otkrio da je Marija emotivno vezana za šou i ne želi da se "razbije" koncept koji je deceniju gradila.

"Posebno ju je pogodilo što su u međuvremenu otišla dva člana žirija, a sada se rasipa i preostali sastav, zbog čega osjeća obavezu da ponovo bude dio ekipe. Istovremeno, pregovara se oko njenih uslova - produkcija je spremna da joj poveća ugovor i omogući sve što je potrebno da se osjeća motivisano i sigurno u ulozi. Marija želi da sve bude jasno, pošteno i dogovoreno prije nego što definitivno donese odluku", otkriva izvor.

Pogledajte fotografije članica žirija "Zvezda Granda":

Tagovi

Marija Šerifović Zvezde Granda žiri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ