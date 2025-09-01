Kratka i jasna poruka Marije Šerifović: Oglasila se nakon početka snimanja nove sezone "Zvezde Granda"

Popularno takmičenje ulazi u novu sezonu, a nekadašanja članica žirija Marija Šerifovič oglasila se na Instagramu.

Izvor: M.P./ATAIMAGES

Marija Šerifović odlučila je da se povuče iz žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a nakon završetka prethodne sezone potvrdila je da je više nećemo gledati u toj ulozi. Ipak, u javnosti su se pojavile spekulacije da je pjevačica u pregovorima o povratku, ali zvanična potvrda još uvijek nije stigla.

Počelo je snimanje prve epizode nove sezone "Zvezda Granda", i to oko 13 časova. Ipak, Marija Šerifović se do ovog trenutka nije pojavila, ni traga ni glasa od popularne pjevačice.

Marija se oglasila na svom Instagram profilu, gdje je objavila fotografiju na kojoj leži opušteno ispod suncobrana, dok se pred njom prostirao idiličan pogled na dvorište puno palmi. Uz prizor iz raja, Marija Šerifović je poručila kratko i jasno:

"Ne uznemiravaj."

Izvor: Instagram printscreen/ serifovic

Podsjetimo, navodno Marija Šerifović je pregovarala sa čelnicima "Zvezda Granda", a izvor je otkrio da je Marija emotivno vezana za šou i ne želi da se "razbije" koncept koji je deceniju gradila.

"Posebno ju je pogodilo što su u međuvremenu otišla dva člana žirija, a sada se rasipa i preostali sastav, zbog čega osjeća obavezu da ponovo bude dio ekipe. Istovremeno, pregovara se oko njenih uslova - produkcija je spremna da joj poveća ugovor i omogući sve što je potrebno da se osjeća motivisano i sigurno u ulozi. Marija želi da sve bude jasno, pošteno i dogovoreno prije nego što definitivno donese odluku", otkriva izvor.

