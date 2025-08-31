Marija Šerifović se vraća u "Zvezde Granda"? Evo kakvu ponudu su spremili kako bi opet bila deo žirija

Pevačica Marija Šerifović i produkcija "Zvezda Granda" navodno su u pregovorima oko njenog povratka u žiri.

U toku su intenzivni pregovori oko povratka Marije Šerifović u stolicu žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", navode domaći mediji. Izvor otkriva da je Marija emotivno vezana za šou i ne želi da se "razbije" koncept koji je deceniju gradila.

"Posebno ju je pogodilo što su u međuvremenu otišla dva člana žirija, a sada se rasipa i preostali sastav, zbog čega oseća obavezu da ponovo bude deo ekipe. Istovremeno, pregovara se oko njenih uslova - produkcija je spremna da joj poveća ugovor i omogući sve što je potrebno da se oseća motivisano i sigurno u ulozi. Marija želi da sve bude jasno, pošteno i dogovoreno pre nego što definitivno donese odluku", otkriva izvor.

Navodno, još jedan dan je preostao da se pevačica i produkcija dogovore da li će se ona vratiti u takmičenje.

Marija napustila takmičenja nakon 10 godina

Podsetimo, Marija Šerifović je nedavno donela odluku da napusti žiri "Zvezda Granda" nakon deset godina, naglašavajući koliko joj je iskustvo bilo dragoceno i koliko je emotivno vezana za emisiju i sve kandidate koji su prošli kroz šou.

"Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije 'Zvezde Granda', osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao", napisala je Marija i dodala:

"Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san. Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove. A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način."