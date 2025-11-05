"Time je pokazala kakav je čovjek": Milica Pavlović izbacila Karleušu sa koncerta, Jelena se odmah oglasila

Milica Pavlović nije željela da se Jelena Karleuša pojavi na snimku njenog koncerta.

Milica Pavlović, nakon dokumentarnog filma o svojoj turneji "Lav", na svom Jutjub kanalu u ponedeljak objavila je i cijeli snimak koncerta iz Beogradske arene iz decembra 2023. Ipak, iz njega je, isto kao i iz dokumentarca, izbacila djelove u kojima se pojavljuje njena bivša drugarica i koleginica Jelena Karleuša.

JK je tada zajedno s Milicom otpjevala njihov duet "Mashallah", a dok se domaćica večeri presvlačila, njena gošća je sama na bini otpjevala i svoje hitove "Karly bitch" i "XY".

Bespovratno narušeno

Ovaj potez izazvao je burne reakcije korisnika društvene mreže Iks, a mnogi su Milicu optužili da je prebrzo zaboravila koliko joj je Jelenina podrška značila tokom cijele karijere, o čemu je i sama ranije govorila.

Ovim povodom se na pomenutoj društvenoj mreži oglasila i sama Jelena, koja je istakla da joj je sve ovo jako tužno.

"Milica je samo time pokazala kakav je čovjek. Svi vidite kakav. Tužno i nebitno pomena više", napisala je Karleuša.

Inače, pored Jelene, Miličini gosti tokom turneje bili su i Saša Matić, Slobodan Veljković Cobi, Nebojša Vojvodić, KUD Šumadija, Boban Rajović, Vesna Pisarović, Amadeus Bend, Goca Tržan, Darko Lazić, Elena Risteska, Ana Bekuta, Antonija Šola, Amna i Dado Polumenta.

Milica je još ranije istakla da se neće oglašavati na temu Karleuše, a nedavno su u svojim intervjuima i jedna i druga pominjale njihov odnos, koji je bespovratno narušen početkom ove godine.

"Mene niko nije napustio. Pravi su se zadržali i mogu da se pohvalim da sam, naročito u poslednjih godinu dana, ponosna na sve svoje odluke i jesam promijenila dosta stvari u životu. Uvjek sam ja završavala svoje saradnje. Dok smo sarađivali sa tim ljudima, sve je bilo fenomenalno, a onog momenta kada ja osetim da nije to to, sve kažem u lice, okrenem se i više me ta osoba ne zanima. Ja te precrtam i nema te više u mom govoru, mislima, sistemu. Dok sam tu, lojalna sam, krv ću ti dati, ginemo za projekat, ali kad te precrtam - nema popravni. Sve osobe koje trenutno nisu u mom životu, ne treba da budu, ja uživam i mnogo mi je lijepo. Pjesma 'Mashallah' nije u mom vlasništvu, tako da ne mogu da odgovorim. Kada je u mom vlasništvu, poput 'Kidaš me', ja stisnem 'obriši", rekla je Pavlovićeva nedavno.

O brisanju zajedničke pjesme Karleuša nam je pre nekoliko dana rekla sledeće:

"Ne znam da li je ona baš tako rekla, ali se svakako po ko zna koji put vrlo trapavo izrazila. Ona je poznata da po tome da voli sasvim slučajno trapavo da se izražava kada je riječ o meni. Ne bih više da me pitate o Milici, jer ispada da ja stalno pričam o njoj. Sve što sam imala da kažem o Milici, rekla sam kroz moje prijateljstvo, kroz pruženu ruku, kroz predivne projekte koje smo imale. To što je ona meni uradila, nek joj služi na čast. Ja ne bih naš duet prepjevala sa nekim drugim, to treba da ostane kako je snimljeno", bila je izričita JK.

Svađa zbog sestre

Podsjećanja radi, Milica i Jelena su bile nerazdvojne sve do trenutka kad su Karleušu napali ljudi i potpisivali peticiju da joj se ugasi Instagram profil. Među tim osobama našao se i Miličin saradnik, koji je, kako je Karleuša navela, njoj prijetio, a Pavlovićeva nije stala u njenu odbranu. Nakon toga je prijateljstvo puklo. Takođe, i Miličina sestra tada je javno prozivala JK.

"Milici sam u karijeri mnogo pomogla. A onda su mi poslali skrinšot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu deli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uverila u suprotno. Jer, kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pevača, jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bednici", navela je Karleuša prije nekoliko mjeseci.