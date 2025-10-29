JK otkrila da li će pjevati na dočeku NG ispred Skupštine: Prozvala Milicu Pavlović, spomenula i vjenčanje Ane Nikolić

Pjevačica se dotakla svađe sa koleginicom, ali i mogućnosti da pjeva na dočeku i da se prijavi za Evroviziju.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Jelena Karleuša progovorila je o aktuelnim temama koje tresu estradu, a u nedavnom intervju dotakla se kako svađe sa Milicom Pavlović, tako i bivšeg supruga Duška, ali je prokomentarisala i vjenčanje Ane Nikolić i Raleta.

Nakon što je Milica Pavlović izjavila da bi, da je njen, obrisala duet "Mashallah", Karleuša je rekla:

"Ne znam da li je ona baš tako rekla, ali se svakako po ko zna koji put se vrlo trapavo izrazila. Ona je poznata da po tome da voli sasvim slučajno trapavo da se izražava kada je reč o meni. Ne bih više da me pitate o Milici, jer ispada da ja stalno pričam o njoj. Sve što sam imala da kažem o Milici, ja sam rekla kroz moje prijateljstvo, kroz pruženu ruku, kroz predivne projekte koje smo imale. To što je ona meni uradila, nek joj služi na čast. Ja ne bih naš duet prepevala sa nekim drugim, to treba da ostane kako je snimljeno.

Kada je riječ o vijesti da su se Ana i Rale vjenčali u tajnosti na Maldivima, Karleuša im je javno čestitala:

- Predivna vijest. Čestitam im i nadam se da će živi i zdravi da se vrate sa Maldiva i da se tamo neće pobiti u plitkoj vodi. Znajući njih, sa njima je sve moguće. Oni su se baš našli, želim im svu sreću.

Pogledajte kako Ana i Rale izgledaju nakon pomirenja:

Pjevačica je prokomentarisala i ideju da se i sama jednog dana vjenča na Maldivima.

- Nikad ne reci nikad. Ako neko želi da me odvede na Maldive, ne bih imala ništa protiv.

Kako se šuškalo da je na dan kada je imala suđenje sa Svetlanom Cecom Ražnatović, suđenje imao i njen bivši suprug Duško Tošić, JK mu je kratko poželjela sreću:

- Duško? Moj bivši muž? Stvarno? Nadam se da će mu sve proći kako treba.

Karleuša je oduševljeno komentarisala i navode da će Milomir Marić preći na RTS.

"To bi stvarno bilo predivno. Ja volim Marića, on je moj decenijski prijatelj. Ja sam prva pjevačica koja je bila na naslovnoj strani njegovog čuvenog magazina "Profil", a u isto vrijeme je izlazio magazin "Dama", koji je uređivala njegova supruga Vesna Radusinović. Tako da sam ja u isto vrijeme bila na obe naslovne strane, kao pjevačica koja je u to vrijeme imala nekih dvadesetak godina. Od tada naše prijateljstvo i poznanstvo važi. Prosto moram da kažem da sam ja doživjela veliku nepravdu kad je riječ o RTS-u, jer sam čitavu karijeru zabranjena na tom kanalu. Nadam se, da ako bi on došao, da će ta nepravda biti otklonjena. U stvari sigurna sam da hoće" rekla je Karleuša i dodala da će se u tom slučaju prijaviti i na izbor za Pjesmu Evrovizije, a dodala je i da ljudi mogu da je očekuju ispred Skupštine za doček Nove godine.

- Da li neko ima hrabrost da sem mene u ovom momentu pjeva ispred Skupštine? U ovom momentu - ne, ali ja bih baš volela. Ne trebaju kolege da se plaše da pevaju na trgovima.

Podsjetite se kako je izgledao njen nastup ispred Skupštine prije nekoliko godina:

(Kurir.rs/MONDO)