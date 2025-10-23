logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karleuša momentalno reagovala nakon izjave Milice Pavlović: Bura na mrežama, Jelena nije prećutala

Karleuša momentalno reagovala nakon izjave Milice Pavlović: Bura na mrežama, Jelena nije prećutala

Autor Đorđe Milošević
0

Jelena je vidjela Miličin intervju i iskren odgovor o njihovom duetu i odmah reagovala na društvenoj mreži Iks, gdje se obratila nekadašnjoj prijateljici.

Karleuša momentalno reagovala nakon izjave Milice Pavlović: Bura na mrežama, Jelena nije prećutala Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Na konferenciji za novinare povodom završetka turneje i predstojećeg spektakla zakazanog za halu Čair u Nišu pod nazivom "Kraljica juga 2", 26. decembra, Milica Pavlović iskoristila je priliku i da prokomentariše sve aktuelne teme sa estrade, ali i da raščisti odnose sa pojedinim kolegama.

Pjevačica se dotakla i dueta sa Lukasom, koji je obrisala, budući da na isti polaže sa prava, a iz njene izjave se moglo zaključiti da bi isto to uradila i sa duetom sa Jelenom Karleušom, ali da nije vlasnica pjesme, te da od toga nema ništa.

Poslušajte njenu izjavu:

Pogledajte

21:25
Milica Pavlovic o brisanju dueta sa Lukasom i Karleusom: Planira da sagradi crkvu u Bunibrodu sa ocem
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Pjesma nije u mom vlasništvu, tako da ne mogu da odgovorim. Kada je u mom vlasništvu poput 'Kidaš me", ja stisnem "obriši'", rekla je Milica iskreno i bez dlake na jeziku.

Jelena je vidjela pomenuti intervju i odmah reagovala na društvenoj mreži Iks, gdje se obratila nekadašnjoj prijateljici.

"Auh, šta priča ova žena".

Karleuša o odnosu sa Milicom

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Jelena Karleuša se oglasila na društvenim mrežama u vezi prekida prijateljstva sa Milicom Pavlović.

"O Milici Pavlović. Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako rijetko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali skrinšot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu dijeli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uvjerila u suprotno. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pjevača jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bijednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu “peticiju” obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pjesmu baš onaj dan kad sam ja Madonu pominjala, znate već kako. Slučajno se sjetila Madonine aktuelne pjesme iz 2004."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milica Pavlović Jelena Karleuša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ