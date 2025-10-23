Karleuša momentalno reagovala nakon izjave Milice Pavlović: Bura na mrežama, Jelena nije prećutala

Jelena je vidjela Miličin intervju i iskren odgovor o njihovom duetu i odmah reagovala na društvenoj mreži Iks, gdje se obratila nekadašnjoj prijateljici.

Na konferenciji za novinare povodom završetka turneje i predstojećeg spektakla zakazanog za halu Čair u Nišu pod nazivom "Kraljica juga 2", 26. decembra, Milica Pavlović iskoristila je priliku i da prokomentariše sve aktuelne teme sa estrade, ali i da raščisti odnose sa pojedinim kolegama.

Pjevačica se dotakla i dueta sa Lukasom, koji je obrisala, budući da na isti polaže sa prava, a iz njene izjave se moglo zaključiti da bi isto to uradila i sa duetom sa Jelenom Karleušom, ali da nije vlasnica pjesme, te da od toga nema ništa.

"Pjesma nije u mom vlasništvu, tako da ne mogu da odgovorim. Kada je u mom vlasništvu poput 'Kidaš me", ja stisnem "obriši'", rekla je Milica iskreno i bez dlake na jeziku.

"Auh, šta priča ova žena".

Karleuša o odnosu sa Milicom

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Jelena Karleuša se oglasila na društvenim mrežama u vezi prekida prijateljstva sa Milicom Pavlović.

"O Milici Pavlović. Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako rijetko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali skrinšot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu dijeli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uvjerila u suprotno. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pjevača jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bijednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu “peticiju” obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pjesmu baš onaj dan kad sam ja Madonu pominjala, znate već kako. Slučajno se sjetila Madonine aktuelne pjesme iz 2004."